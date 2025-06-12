快訊

熱帶低壓直撲台灣恐狂風暴雨 吳德榮：東半部及南部機率最高

美中磋商達成協議、通膨低於預期 史指仍收跌中止連三漲

玉山銀榮獲國家產業創新獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
經濟部政務次長何晉滄（左）頒發「國家產業創新獎」，由玉山金控科技長張智星（右）受獎。玉山金控／提供
經濟部政務次長何晉滄（左）頒發「國家產業創新獎」，由玉山金控科技長張智星（右）受獎。玉山金控／提供

具我國產業創新奧斯卡獎之稱的「經濟部國家產業創新獎」，10日舉行第九屆頒獎典禮，玉山銀行以「全通路智能互動平台」，榮獲「團隊創新領航（企業專案組）」，由經濟部政務次長何晉滄頒獎，肯定玉山結合金融科技與AI應用，展現卓越的創新實力。

玉山「全通路智能互動平台」以顧客需求為核心，在顧客服務旅程各個階段，導入行銷、風控、流程、賦能與服務等AI技術，平台以「多」、「快」、「好」、「穩」四大重點從顧客體驗出發，展現AI模型應用的創新性。首先，玉山提供顧客整合申請服務，讓顧客一次填寫流程最高可同時申請「多」達七項產品服務，降低重複填寫申請的不便。

其次，玉山加速審核處理，信貸最「快」可3分鐘完成線上申請、線上簽約後最「快」2小時撥款、最「快」可一天得知審核結果，信用卡藉由AI整合將原本三至五個工作天的核卡作業縮短至最快1分鐘，提供快速便捷服務。

此外，電話客服導入互動式語音應答系統（IVR），讓顧客在非營業時間或不便通話時，能透過語音應答快速獲取所需資訊或完成簡單交易，避免傳統客服電話分層選單與等待，提供「好」的互動體驗。最後，打造信用卡冒用偵測系統，能即時掌握顧客交易狀況，確保顧客持卡安全性並降低偽冒風險，提供安心「穩」健服務。

玉山長期投入金融創新與數位轉型，榮獲國內外大獎肯定，包括2024年獲得菁業獎「最佳數位金融獎–特優」、The Banker「亞太區最佳創新數位銀行獎」等，未來將持續應用最新技術提供顧客簡單、便利、貼心的數位金融服務。玉山為鼓勵顧客體驗便捷的「e指申請平台」一站式金融服務，2025年6月30日前首次開立台幣及外幣數位帳戶，並於線上開戶流程輸入活動代碼「JPY2800」，以數位帳戶成功線上買外幣任一筆即贈日幣2,800圓。活動名額有限，詳情請見玉山銀行官網。

玉山銀行 信用卡 AI

延伸閱讀

玉山黃金種子計畫於彰化打造第193、194所玉山圖書館

2050淨零戰略 管碧玲：推藍碳為自然碳匯重要一環

玉山登山客疑中風 阿里山警消連夜助撤離

2025報稅玉山銀行「金彩稅月」活動 繳稅最高回饋1%

相關新聞

富邦集團董座蔡明忠：美中大象角力動盪難免 台灣若遭波及相當不利

富邦集團董事長蔡明忠昨（11）日表示，美中談判就像「兩隻大象在小房間裡角力」，動盪難免。他強調，美中關係變化對全球影響深...

富邦談淨零轉型 危機、轉機並存

富邦集團昨（11）日舉辦「富邦永續大未來論壇」，富邦集團董事長蔡明忠出席並發表致詞，強調「現在是危機與轉機並存的時刻」。

中信贊助 俞俊安奪 PGA 季軍

中國信託銀行贊助的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，於當地時間6月8日以低於標準桿17桿、總桿數263桿的成績，拿下美國...

玉山銀榮獲國家產業創新獎

具我國產業創新奧斯卡獎之稱的「經濟部國家產業創新獎」，10日舉行第九屆頒獎典禮，玉山銀行以「全通路智能互動平台」，榮獲「...

陽信銀2025年前五月每股稅前賺0.69元

陽信銀行昨（11）日公布自結今年5月單月稅前盈餘4.37億元，前五月累積稅前盈餘26.1億元，每股稅前盈餘為0.69元。...

外傳與玉山、永豐金好事近 南山人壽：目前沒有併購談判

南山人壽昨（11）日舉行股東常會，董事長尹崇堯主持，小股東聚焦與金控合併案、掛牌上市案兩大議題，尹崇堯重申，沒有合併的談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。