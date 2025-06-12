玉山銀榮獲國家產業創新獎

具我國產業創新奧斯卡獎之稱的「經濟部國家產業創新獎」，10日舉行第九屆頒獎典禮，玉山銀行以「全通路智能互動平台」，榮獲「團隊創新領航（企業專案組）」，由經濟部政務次長何晉滄頒獎，肯定玉山結合金融科技與AI應用，展現卓越的創新實力。

玉山「全通路智能互動平台」以顧客需求為核心，在顧客服務旅程各個階段，導入行銷、風控、流程、賦能與服務等AI技術，平台以「多」、「快」、「好」、「穩」四大重點從顧客體驗出發，展現AI模型應用的創新性。首先，玉山提供顧客整合申請服務，讓顧客一次填寫流程最高可同時申請「多」達七項產品服務，降低重複填寫申請的不便。

其次，玉山加速審核處理，信貸最「快」可3分鐘完成線上申請、線上簽約後最「快」2小時撥款、最「快」可一天得知審核結果，信用卡藉由AI整合將原本三至五個工作天的核卡作業縮短至最快1分鐘，提供快速便捷服務。

此外，電話客服導入互動式語音應答系統（IVR），讓顧客在非營業時間或不便通話時，能透過語音應答快速獲取所需資訊或完成簡單交易，避免傳統客服電話分層選單與等待，提供「好」的互動體驗。最後，打造信用卡冒用偵測系統，能即時掌握顧客交易狀況，確保顧客持卡安全性並降低偽冒風險，提供安心「穩」健服務。

玉山長期投入金融創新與數位轉型，榮獲國內外大獎肯定，包括2024年獲得菁業獎「最佳數位金融獎–特優」、The Banker「亞太區最佳創新數位銀行獎」等，未來將持續應用最新技術提供顧客簡單、便利、貼心的數位金融服務。玉山為鼓勵顧客體驗便捷的「e指申請平台」一站式金融服務，2025年6月30日前首次開立台幣及外幣數位帳戶，並於線上開戶流程輸入活動代碼「JPY2800」，以數位帳戶成功線上買外幣任一筆即贈日幣2,800圓。活動名額有限，詳情請見玉山銀行官網。