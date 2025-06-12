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陽信銀2025年前五月每股稅前賺0.69元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行昨（11）日公布自結今年5月單月稅前盈餘4.37億元，前五月累積稅前盈餘26.1億元，每股稅前盈餘為0.69元。截至5月底總資產達7,739億元、淨值521億元，比去年同期增加6%及12%。

另逾放比0.09%、備抵呆帳覆蓋率1,310.41%，資產品質良好。

陽信銀行於6月9日已順利舉行股東常會，通過2024年度盈餘分派案，每股配發股利0.6元，其中派發股票股利0.4元及現金股利0.2元。

陽信銀行今年將持續規劃辦理現金增資10億元，加計盈餘轉增資15.15億元之後，資本額可以逾400億元。

為滿足客戶資產配置多元性，陽信銀行自即日起至8月底止，推出自然人結匯外匯1年期優惠定存專案，享兌換及優利雙重優惠，利率最高4.5%，共有美元、日圓、澳幣、英鎊、歐元、加幣及人民幣等七種幣別供選擇，可使用臨櫃、網路銀行或行動網銀等方式辦理，詳情可洽陽信銀行各分行。

陽信 股利

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