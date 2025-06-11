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「新新併」倒數計時 新光金宣布GDR將下市

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新金（2887）與新光金（2888）預計7月24日完成合併，更名為台新新光金控。而新光金控11日公告將終止海外存託憑證(GDR)發行，於盧森堡交易所下市。

新光金表示，該公司海外存託憑證分別於2009年7月27日及2022年4月22日於盧森堡交易所掛牌發行，截至2025年5月31日止，流通在外單位數為11,558單位（表彰新光金普通股為289,000股）。

新光金說明，下市是因公司與台新金控將進行合併，合併基準日為2025年7月24日。依合併契約約定由台新金控概括承受，故新光金將終止海外存託憑證之發行並於盧森堡交易所下市。

盧森堡 台新金控 台新新光金控

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