拓展美國市場 金管會同意土銀申設休士頓辦事處
台廠積極投資美國，帶動金融業者布局，金管會今天宣布，同意土地銀行向美國主管機關申請設立休士頓代表人辦事處，後續可協助台商在美國的金融需求，也有助於土銀拓展美國市場。
金管會表示，國銀在美國分支機構共有25家分行、3家子行及3家代表人辦事處，在德州則有2家分行。
金管會指出，土地銀行為深化對台商的金融支持，提供靈活金融服務，規劃設立休士頓代表人辦事處，也有助於拓展美國市場。
截至5月底止，土地銀行海外據點共有8家分行及1家代表人辦事處，分別設置於洛杉磯、紐約、新加坡、香港、上海、天津、武漢、布里斯本、吉隆坡等地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言