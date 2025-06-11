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拓展美國市場 金管會同意土銀申設休士頓辦事處

中央社／ 台北11日電
金管會今天宣布，同意土地銀行向美國主管機關申請設立休士頓代表人辦事處。圖／本報資料照片
金管會今天宣布，同意土地銀行向美國主管機關申請設立休士頓代表人辦事處。圖／本報資料照片

台廠積極投資美國，帶動金融業者布局，金管會今天宣布，同意土地銀行向美國主管機關申請設立休士頓代表人辦事處，後續可協助台商在美國的金融需求，也有助於土銀拓展美國市場。

金管會表示，國銀在美國分支機構共有25家分行、3家子行及3家代表人辦事處，在德州則有2家分行。

金管會指出，土地銀行為深化對台商的金融支持，提供靈活金融服務，規劃設立休士頓代表人辦事處，也有助於拓展美國市場。

截至5月底止，土地銀行海外據點共有8家分行及1家代表人辦事處，分別設置於洛杉磯、紐約、新加坡、香港、上海、天津、武漢、布里斯本、吉隆坡等地區。

金融業 金管會 美國 土地銀行

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