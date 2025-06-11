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小資族專屬美元6.88％ 第一銀行換匯定存限量登場

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行換匯定存限量登場，美元年利6.88％。圖／第一銀行提供
第一銀行換匯定存限量登場，美元年利6.88％。圖／第一銀行提供

新台幣近期兌美元走強，適逢外幣匯率相對低點的有利時機，第一銀行推出「獅之富」換匯優利定存專案，6月30日前針對iLEO數位存款用戶，提供年利率美元14天期6.88％、澳幣及歐元1個月期4.68％短天期高利定存，協助客戶靈活運用外幣資產。

「獅之富」同步祭出匯率減碼雙效加值，最高減碼美元3.5分、澳幣3分、歐元6分，僅需透過專案網頁點選「立即申購」按鈕，系統將自動導引至網路銀行（第e個網／第e行動／iLEO APP），輕鬆完成換匯定存，利率與匯率優惠同步到位。

第一銀行表示，本次專案為數位小資用戶量身打造，提供低門檻、短天期、高利率定存，最低美元及歐元100元、澳幣200元即可輕鬆入手，活動期間亦可分批買入，每人上限美元／歐元／澳幣各1萬元，讓年輕世代靈活調度資金，兼顧收益與流動性；專案三種幣別總額度各限量原幣1,000萬元，額滿即提前結束，建議有意參與的客戶及早規劃，以免錯過機會。

美金 美元 第一銀行 新台幣 定存 匯率

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