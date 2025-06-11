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搶攻6月網購商機 台新卡 x 酷澎最高回饋15％

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台新太陽卡/玫瑰卡（切換刷）攜手酷澎，消費最高回饋15%。圖/台新銀行提供
台新太陽卡/玫瑰卡（切換刷）攜手酷澎，消費最高回饋15%。圖/台新銀行提供

台新銀行（2887）太陽卡/玫瑰卡（切換刷）攜手酷澎，自6月9日至18日推出限時10天消費即享95折活動，單筆上限1000元、不限筆數，卡友消費當天切換至「韓瘋刷」方案，再享10%加碼回饋，上限1萬點。

台新銀行觀察發現，旗下卡友在新興網購平台「酷澎」的交易量已較去年同期成長逾400%。看準驚人趨勢，台新銀行也宣布太陽卡/玫瑰卡（切換刷）「韓瘋刷」方案將自7月1日起擴大適用通路，新增熱門餐廳米其林必比登推薦餐廳「金豬食堂」、韓國電子第一大品牌「Samsung」等多家韓系知名商戶，為卡友打造更全面的韓流生活圈。

新戶即日起至6月30日，透過指定連結申辦太陽卡/玫瑰卡（切換刷）正卡，並於核卡30天內累積消費新台幣1,000元（含繳稅費），再贈24吋行李箱乙個。

酷澎 網購 消費 台新 信用卡

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