國泰人壽二連霸ITC Asia Awards大獎 創台保險品牌先例

備受亞洲保險業者與保險科技公司重視的國際大獎「ITC Asia Awards 2025（Insurtech Connect Asia Awards）」日前揭曉，國泰人壽自台灣、新加坡、香港、泰國等亞洲數十家參賽者中脫穎而出，榮獲「數位轉型先鋒獎」（Digital Transformation Trailblazer Award），展現卓越的轉型實力與國際競爭力，成為台灣唯一連續兩年獲此殊榮的保險品牌，再度為國泰人壽創下里程碑。國泰人壽以客戶、業務員與員工三大面向體驗的深層革新為核心，融合 AI 應用與前瞻科技，重塑保險服務流程、打造嶄新體驗，多年來深耕數位創新，成果獲國際評審一致讚譽。

國泰人壽App將累積逾六十年的服務經驗數位化，濃縮於手機App，為持續升級客戶體驗，全面改版國泰人壽 App，首創家庭保單管理功能，支援「我的視角」與「家庭視角」自由切換，一站掌握全家保障概況，服務範圍延伸至整個家庭；整合個人與團體保單，成為業界首家結合個人與職場保障的保險App，提供契約進度查詢、資料更新、保單變更等多項自助服務；更積極透過健康促進平台「FitBack 健康吧」落實提倡保戶健康，今年更擴展至心理照護領域，首度攜手沙發心理推出「正念冥想任務」，引導保戶透過簡單練習紓壓放鬆，重拾生活平衡。從身體到心靈，全方位守護保戶健康，陪伴保戶走得更遠、更安心。

為全面強化業務員的數位力與增員經營效率，國泰人壽持續優化新業務平台 NAP（New Agent Platform）。針對主管端新增「我的組織」功能，整合繁瑣的增員流程，以視覺化、一站式介面優化組織管理與增員效率，使用率高居平台前五名。同時，導入「遊戲小秘書」學習系統，業務員完成任務後，可獲得NAP幣，累積NAP幣達指定門檻，就可直接兌換小樹點，目前除了小樹點還有抽獎券，藉此方式激勵同仁更願意去使用這項功能，帶動數位業務成長。另為因應行動工作需求及服務效率，NAP推出手機版，精選每日排程查詢、通知提醒與即時匯率等常用功能，協助業務員即時掌握關鍵資訊，快速回應客戶需求。

國泰人壽長期推動數位轉型，累積豐富實戰經驗，並逐步建立敏捷文化，將數位思維內化為員工日常工作習慣，也將轉型文化向外擴展至海外子公司。以理賠業務為例，國壽組建台越跨國團隊，將台灣在智能理賠的成功模式複製至越南子公司，於智能理賠工作台導入個人化首頁、決策引導與風險辨識三大核心模組，全面提升理賠效率，協助越南國泰人壽加速邁向數位化經營的保險公司。

國泰人壽副總經理林佳穎表示，數位轉型不只是導入工具，更是從文化、流程到服務模式的深層進化。自國泰金控2016年啟動數位轉型以來，國泰人壽始終堅持「以使用者體驗為中心」，導入創新科技解決業務痛點，提升效率、品質與體驗。未來，將持續發揮「Better Together共創更好」的集團精神，深化人與科技的協作關係，讓數據驅動決策、AI 輔助服務，打造更智慧、更即時、更貼心的保險體驗。