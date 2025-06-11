今年將辦18場說明會 彭金隆：助綠轉目標與融資誘因

2025富邦永續大未來論壇今天在臺灣大學法律學院霖澤館舉行。金管會主委彭金隆出席時表示，金管會強化金融業與企業的議和溝通機制，提升金融影響力，協助企業設定具體綠色轉型計畫與可量化目標。金管會今年將舉辦超過18場宣導說明會，邀集超過500家企業參與，協助金融業與企業進行議和溝通，並透過政策理解與產業對話，提升金融機構對經濟活動及關鍵戰略產業的投融資意願。

彭金隆指出， 金融業可善用三大工具協助企業進行轉型：一是綠色投融資，透過資金動向導引企業方向；二是發行各式各樣的綠色金融商品，鼓勵銀行、證券、保險等各類金融業發揮創意，開發商品支援或鼓勵企業及民眾參與；三是議和溝通。綠色轉型與永續發展被視為國家長期繁榮的基礎，金管會與經濟部、環境部等各部會通力合作，持續建構可行的參考工具，促進企業轉型與資金聯合。金管會於113年發布第二版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」，旨在提供產業及金融業明確與一致的架構，提升企業轉型計畫的可執行性及強化金融資源的分配效益。

彭金隆表示，金管會積極推動永續債券等綠色商品，並鼓勵企業透過可持續發展連結債券或永續績效連結授信等綠色商品，將轉型目標納入籌資條件，以利轉型時取得穩定資金。此舉旨在協助產業從中色經濟轉型到綠色經濟，並導引民間資本投入關鍵基礎建設、社會資源計畫以及再生能源產業的協同發展。

彭金隆強調，金管會將持續以制度創新與政策引導為基礎，攜手各界夥伴，積極建構一個具有韌性、創新與國際競爭力的永續金融生態圈。