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元大金控獲表揚 CDP「A 級」最高評級 領先同業

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）以2050淨零排放為目標，接軌國際落實集團減碳目標，於營運策略中導入全球標準及框架，謹慎評估氣候變遷之風險與機會，積極擬定對策，連續第5年獲評CDP「A級」最高評級，連續7年位居領導等級(Leadership Level)，領先所有金融同業。

CDP為全球最大的碳揭露非營利組織，台灣證券交易所連續兩年攜手CDP與企業永續發展協會（BCSD Taiwan）共同舉辦「CDP台灣發表會」，表揚2024年在氣候變遷等環境領域獲得CDP「A級」最高評級之企業，分享全球永續揭露標準及趨勢走向。

為響應國際減碳趨勢，元大金控簽署淨零排放承諾(SBTi Net-Zero)，依循SBT方法學，完整盤查及揭露各項投融資組合碳排放，出版TCFD報告書，透明揭露氣候相關企業風險與機會評估。於再生能源運用上，元大金控集團8家子公司均已使用綠電，在新建的自有大樓頂樓設置太陽能板，持續提升再生能源使用比例，實踐集團永續發展藍圖。

元大金控集團實踐自身營運減碳，在業務方面落實「永續金融準則」，走在推動環境揭露的最前沿，持續提升綠色貸款、永續連結貸款金額，提供低碳商品及服務，如綠建築、油電車等貸款優惠方案，鼓勵消費者優先選擇永續商品，攜手客戶與供應商踏上減碳之路。子公司元大銀行推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，揭露客戶使用電子化交易所節省之碳排放量，喚起大眾減碳意識。元大金控矢志成為國際永續標竿企業，持續發揮永續金融影響力。

減碳 再生能源 元大金控

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