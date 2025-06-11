新光投信開設基金理財課 助百位移工提升金融素養

新光投信發揮基金理財專業，成為國內首家替外籍移工開設「基金理財課程」的投信業者，與非營利組織 One-Forty 合作協助近百位移工學習基金投資，培養定存以外的理財能力，開啟參與金融市場的契機。

基金是國人常見理財工具，但根據課堂問卷調查，僅有不到2成學員表示聽過「基金」一詞。因此，課程從基金基礎概念出發，說明基金運作原理、投資報酬與風險層級，並搭配實際案例，介紹移工母國當地基金與合法投資機構，強化移工對基金概念的認識。同時，透過課程活動列出移工在人生不同階段常見的財務壓力，說明長期規劃基金理財的重要性。

新光投信總經理陳文雄表示：「台灣面臨超高齡化與少子化雙重挑戰，80 萬名移工為台灣社會與產業的重要支柱。然而，移工普遍因較不易取得理財知識，難累積財富，也間接成為弱勢詐騙目標。透過此次合作，新光投信期望發揮基金專業與普惠金融精神，強化移工對基金的認識，協助移工建立理財能力與自信。」

經課後問卷調查，超過8成學員表示能理解基金概念，部分甚至能解釋予他人聽，且近9成學員表示對基金理財感到有興趣，期望未來持續學習基金相關主題。課程也結合「反投資詐騙」宣導，移工遭詐騙情況屢見不鮮，新光投信彙整常見投資詐騙情境，透過課程增進移工的反詐騙能力，守護辛苦所得。

此外，調查顯示高達9成學員為女性，部分女性學員反映，因為性別因素，使得自身更難取得理財知識與資源，在東南亞原鄉，許多女性被視為家庭照顧者，財務決策以男性為主，即使女性外出工作，收入也多直接匯回家，缺乏累積自身資產的意識與能力，透過本次課程，將協助女性移工拓展對理財面的理解。

One-Forty創辦人陳凱翔表示：「許多移工為了家庭遠赴異鄉，欠缺儲蓄理財的知識與工具。很感謝新光投信願意從移工的角度出發，把艱澀的基金金融概念轉化為移工聽得懂、用得到的知識，並為自己人生的下一步做好準備和規劃。」來自菲律賓的移工也在課後問卷回饋：「課程很有幫助，希望學習更多關於財務基礎與不同類型的投資知識。」

新光投信作為穩健的資產管理機構，持續深化永續影響力，不僅在基金、ETF投資流程，融入ESG等環境、社會因子，引導資金流向永續經濟活動，也致力於發揮普惠金融精神，推動金融知識普及化，強化弱勢族群的金融參與能力，落實聯合國永續發展目標(SDGs)，實踐多元、平等與共融的社會價值。