群益金融集團持續響應「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」

群益金融集團2024年正式加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，今年以「意義與價值」、「多元與包容」、「獎酬與激勵」、「身心與健康」、「培育與成長」、「溝通與體驗」等六項指標，持續落實DEI多元、平等、共融，推動人才永續發展。

群益的信念「以『群眾利益』為優先，共同努力；在資本市場中做出貢獻」，為貫徹此價值，2024年集團MVP員工選拔活動以「服務熱忱」為主題，鼓勵同仁樂善好施，提供金融友善服務。

此外，群益善盡企業社會責任、深耕公益，2025年舉辦捐血活動邁入第18年，長期關懷偏鄉教育邁入第12年。2024年透過購買書籍贈送主管，提升公司管理層的策略能力同時，版稅用於支持KIST學校聯盟計畫，幫助臺灣偏遠地區的小學轉型升級。

群益積極打造多元共融的職場環境，選、育、留、用不以性別、年齡等條件為考量，積極辦理各項教育訓練並定期檢視各項獎酬制度，提供員工學習成長環境亦激勵大家在工作崗位上持續精進，創造更好的績效。

在性別平等方面，群益中、高階主管比例及員工性別薪資皆無顯著差距，公司主管、董事、眷屬也在尾牙等場合支持並傳遞「性別平權」、「人權至上」及「多元共融」的理念。

群益金鼎證券今年更首度獲得臺北市職場性別平等認證「金質獎」及「創意獎」，「對內我們推動多元的性別平等措施，對外則希望發揮金融業在社會的影響力」。

群益多次獲得健康職場認證、運動企業認證。公司特約醫院每季指派醫生提供健康諮詢服務；全省分公司及總公司皆設置血壓計，提供同仁及客戶量血壓的服務；員工定期健康檢查加入多項法規外項目以利同仁監測身體狀況。

群益今年導入員工協助方案免費諮詢專線，讓同仁能更安心地兼顧工作及生活。公司定期實施辦公場所消毒作業，提供同仁安全衛生的工作環境。

為鼓勵同仁運動休閒放鬆身心及從事公益活動回饋社會，公司設置「運動、休閒暨公益性社團設立及經費補助管理辦法」每年最高可申請補助金5萬元。公司網站設有員工意見信箱連結，提供同仁申訴或建言管道。

每逢佳節致贈員工各種小驚喜，例如開工紅包、母親節的康乃馨、端午節的粽子、中秋節的文旦、尾牙的刈包等，今年更新增員工生日禮金1,000元。

人才永續不僅關係到企業的營運，更影響組織的發展與社會責任的實踐。群益重視員工的學習與發展，未來會持續共創有利於身心健康與職涯成長的工作環境，並落實公平與多元共融的文化，將人才視為永續經營的核心資產。