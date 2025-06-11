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南山人壽接軌IFRS 17打底IPO 尹崇堯：上市應是好事

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
南山人壽今日召開股東會，順利通過所有議案並完成42屆董事名單選任。南山人壽董事長尹崇堯（右）、總經理范文偉（左）會後接受媒體聯訪。記者林莉／攝影
南山人壽今日召開股東會，順利通過所有議案並完成42屆董事名單選任。南山人壽董事長尹崇堯（右）、總經理范文偉（左）會後接受媒體聯訪。記者林莉／攝影

南山人壽今日召開股東會，順利通過所有議案並完成42屆董事名單選任。南山人壽董事長尹崇堯接受媒體聯訪表示，IFRS 17接軌後，南山人壽的價值會更明顯展現，IPO是目標，公司目前持續與利害關係人溝通，盼能取得共識與支持，上市應是「歡歡喜喜、大家祝福」的過程，而非產生爭議的結果。

面對IFRS 17與ICS新會計制度，尹崇堯說，南山在高CSM（合約服務邊際）商品的布局已有深厚基礎，有信心在新制度下展現財務透明度與保障價值。CSM為接軌IFRS 17後的重要財務指標，業務同仁也都有銷售高CSM商品的經驗，新制可望反映保險利益的現值，接軌後財務報表將更具可比性，市場也能更清楚理解壽險公司長期經營的價值。

談及公司策略，尹崇堯表示，南山人壽以5.6兆元的資產規模與穩健的財務操作，可望於新會計架構下持續展現競爭力。

針對近期匯率波動對壽險業影響，尹崇堯表示，5月公司已適用新制外匯價格變動準備金，一次性移轉金額達404億元，使得在匯率壓力下仍維持正向獲利。

另外，不少壽險業者都有公布匯率升一角對公司財務狀況影響，對此尹崇堯指出，其他業者多是公布準備金舊制的影響狀況，不過南山目前改用新制，有足夠的準備金，升貶值百分百沖抵，餘額相對足夠。

在下半年投資展望方面，尹崇堯說，儘管第二季台幣升值、美債風險浮現，公司仍持審慎策略，而且行政院主計總處5月報告，台灣全年GDP仍有望達3%，電子業、AI供應鏈具強勁競爭力，對股市與債市表現保持審慎樂觀態度，當市場價值浮現時，公司將視情況調整部位。

面對台灣將邁入超高齡社會，尹崇堯指出，壽險業的角色不只是提供保障，也有社會責任。他說，申請長照理賠的保戶中，每三人就有一位為65歲以上，且失智症已占長照理賠件數的17%，顯示商業保險在補足長照缺口上責無旁貸。公司將持續強化五大健康帳戶的運作，推動健康資本儲備，擴大服務範圍與商品設計，協助國人延長健康餘命。他以馬拉松比喻當前環境挑戰，認為壽險是長期事業，唯有調整配速、穩健應對，方能堅持到終點，陪伴保戶共度風險、邁向美好人生。

尹崇堯 壽險業 南山人壽

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