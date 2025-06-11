投資基金時 透過兩種方式來降低匯率風險
很多人投資基金時，會把美股當成最主要的配置。但近來不少人開始擔心，如果新台幣一直升值，會不會吃掉海外基金的報酬？基金平台指出，投資人可以透過兩種方式，來降低匯率風險。
首先，就是選擇有避險級別的基金。「鉅亨買基金」指出，舉例來說，如果擔心新台幣升值，可以考慮選擇「新台幣（避險）級別」。基金公司會運用遠期外匯合約這類金融工具，預先將美元部位兌換成新台幣的匯率鎖定，避免未來因新台幣升值而造成匯損。
不過，要注意的是，匯率避險並非沒有代價，這類操作會增加額外成本。「鉅亨買基金」調查顯示，目前大多數基金公司僅做到約50%的避險比例，因為若要做到100%全額避險，成本太高，反而壓縮整體績效。因此，即使選擇的是「有避險」的新台幣級別版本，仍可能會受到部分匯率變動的影響。
第二種方式則是投資全球股票型基金。「鉅亨買基金」指出，與其花時間研究匯率漲跌，不如考慮投資全球股票型基金。這類基金不但操作簡單，能分散市場及產業，還能透過多國貨幣配置，自然分散匯率波動帶來的風險。
「鉅亨買基金」指出，以近二年來新台幣對主要投資市場貨幣的匯率變化為例，美元、日圓、人民幣、澳幣與加幣都對新台幣升值，反觀歐元與英鎊則貶值，可見多幣別配置在分散匯率風險與降低資產波動的效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言