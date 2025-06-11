投資基金時 透過兩種方式來降低匯率風險

很多人投資基金時，會把美股當成最主要的配置。但近來不少人開始擔心，如果新台幣一直升值，會不會吃掉海外基金的報酬？基金平台指出，投資人可以透過兩種方式，來降低匯率風險。

首先，就是選擇有避險級別的基金。「鉅亨買基金」指出，舉例來說，如果擔心新台幣升值，可以考慮選擇「新台幣（避險）級別」。基金公司會運用遠期外匯合約這類金融工具，預先將美元部位兌換成新台幣的匯率鎖定，避免未來因新台幣升值而造成匯損。

不過，要注意的是，匯率避險並非沒有代價，這類操作會增加額外成本。「鉅亨買基金」調查顯示，目前大多數基金公司僅做到約50%的避險比例，因為若要做到100%全額避險，成本太高，反而壓縮整體績效。因此，即使選擇的是「有避險」的新台幣級別版本，仍可能會受到部分匯率變動的影響。

第二種方式則是投資全球股票型基金。「鉅亨買基金」指出，與其花時間研究匯率漲跌，不如考慮投資全球股票型基金。這類基金不但操作簡單，能分散市場及產業，還能透過多國貨幣配置，自然分散匯率波動帶來的風險。

「鉅亨買基金」指出，以近二年來新台幣對主要投資市場貨幣的匯率變化為例，美元、日圓、人民幣、澳幣與加幣都對新台幣升值，反觀歐元與英鎊則貶值，可見多幣別配置在分散匯率風險與降低資產波動的效益。