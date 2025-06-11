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影／南山人壽IPO時程 尹崇堯：持續努力的目標
南山人壽今天舉行股東會，針對市場傳聞「山山併」、「山豐併」，南山人壽董事長尹崇堯表示，玉山金及永豐金都是南山人壽銷售通路夥伴，目前並未展開任何併購談判。關於討論多年的IPO上市時程，尹崇堯表示是持續努力的目標，希望能夠得到各個利害關係人的祝福，平平安安、歡歡喜喜的來推動。
南山人壽公布2024年稅後淨利425億元，年成長92%，合併資產總值於去年底超過5.6兆元。合併淨值約3563億元，盡管獲利亮眼，南山仍決議不配發現金股利或股票股利。為提升資本穩定性，公司也持續優化資產負債管理策略，在匯率避險方面，已將避險比例提高至約七成，從外匯風險角度來看，目前配置已趨穩健，有助於強化對利率與匯率波動的抵禦能力。
針對IPO（首次公開發行）時程，尹崇堯表示，這項議題過去已多次在股東會中報告，公司也始終將IPO視為長期努力的目標之一，須在獲得所有利害關係人支持與共識的基礎上，才能推動時程規劃，希望能夠得到各個利害關係人的祝福，平平安安、歡歡喜喜的來推動，並無規劃具體的時程表，仍會持續溝通，有具體進程會再向股東報告。
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