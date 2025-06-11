快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

6月消費旺季網購通路備戰 台新卡攜通路祭最高回饋15%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

6月消費旺季來臨，網購通路全面備戰。為搶攻買氣，台新太陽卡/玫瑰卡（切換刷）再度攜手酷澎，自6月9日至18日推出限時10天消費即享95折活動，卡友消費當天切換至「韓瘋刷」方案，再享10%加碼回饋。

根據台新銀行觀察發現，旗下卡友在新興網購平台「酷澎」的交易量已較去年同期成長逾400%。看準驚人趨勢，台新銀行也宣布太陽卡/玫瑰卡（切換刷）「韓瘋刷」方案將自7月1日起擴大適用通路，新增熱門餐廳米其林必比登推薦餐廳「金豬食堂」、韓國電子第一大品牌「Samsung」等多家韓系知名商戶，為卡友打造更全面的韓流生活圈。新戶即日起至6月30日，透過指定連結申辦太陽卡/玫瑰卡（切換刷）正卡，並於核卡30天內累積消費滿1,000元（含繳稅費），再贈24吋行李箱乙個。

為讓台新卡友於6月消費旺季可盡情刷，台新@GoGo卡同樣不缺席，6~7月推出網購專屬加碼方案，涵蓋酷澎、momo、蝦皮、PChome、Yahoo、Amazon、Richart Mart、東森、博客來9大平台，最高可享26%回饋，累積最高6,000點。每月於台新Richart Life APP領券即享最高6%，每月最高2,000點；若為新戶，透過專屬連結申辦@GoGo卡，並綁定指定支付工具交易(Apple pay /街口等)，加碼20%，再拿2,000點，共計最高6,000點，此外，6月17日至18日，於酷澎消費還可參加Visa專屬15%折扣優惠。

面對6月繳稅與繳保費高峰期，台新信用卡亦針對稅費與保費祭出回饋方案。綜所稅不限金額皆可分6期0利率，刷台新JCB卡滿額再享0.1%刷卡金回饋，最高回饋可達10萬元。繳保費使用台新信用卡一次付清，筆筆加碼至最高1.3%回饋；累積滿10萬元，再加贈1,200元，合計最高2.5%回饋，同樣可選擇不限金額分6期0利率，提供卡友靈活理財選擇。

網購 消費 台新

延伸閱讀

立委提農保保費補助上限要修正 農業部不認同

壽險做財管 遊戲規則修訂 已有照的五大業者可直接開辦

壽險業辦財管新規上路 十家摩拳喊進高雄

金管會畫定門檻 年繳500萬保費即為高資產保戶

相關新聞

南山股東會被問「山山併」、「山豐併」？尹崇堯這樣說

南山人壽今日召開股東會，針對市場傳聞「山山併」、「山豐併」，南山人壽董事長尹崇堯表示，玉山金控及永豐金控都是南山人壽在銷...

美中談判 蔡明忠：世界經濟發展很難分成二個陣營

政經局勢的動盪，美中的談判如何影響全球和台灣？富邦集團董事長蔡明忠今日出席富邦金所舉辦的「2025年永續大未來論壇」會前...

公勝保經股東會全面改選 二代蔡聖威接任董事長

公勝保經（6028）10日舉行2025年股東常會，於會議中全面改選董事，會後由新任董事會選任原總經理蔡聖威接任董事長，新...

新壽暴虧衝擊15年免增資假設 金管會說話了

受台幣升值重擊，也沒有實現大額資本利得，使新壽5月暴虧154億元，外界關注是否影響併入台新金的15年免增資的財務評估假設...

我們不是地面師！全聯會揭手法：地政士很無辜

日劇《地面師》走紅之後，台灣不動產詐騙案件也開始備受民眾關注。地政士全國聯合會理事長鄭子賢表示，進行不動產詐騙，一定會有...

4月9日關稅政策暫緩後台股漲幅冠全球 主動投資乘勝追擊

美國總統川普上任後，大打關稅貿易戰，使得投資人的恐懼情緒高漲，也讓市場劇烈震盪。不過在4月9日川普宣布暫緩實施對等關稅9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。