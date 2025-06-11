6月消費旺季網購通路備戰 台新卡攜通路祭最高回饋15%

6月消費旺季來臨，網購通路全面備戰。為搶攻買氣，台新太陽卡/玫瑰卡（切換刷）再度攜手酷澎，自6月9日至18日推出限時10天消費即享95折活動，卡友消費當天切換至「韓瘋刷」方案，再享10%加碼回饋。

根據台新銀行觀察發現，旗下卡友在新興網購平台「酷澎」的交易量已較去年同期成長逾400%。看準驚人趨勢，台新銀行也宣布太陽卡/玫瑰卡（切換刷）「韓瘋刷」方案將自7月1日起擴大適用通路，新增熱門餐廳米其林必比登推薦餐廳「金豬食堂」、韓國電子第一大品牌「Samsung」等多家韓系知名商戶，為卡友打造更全面的韓流生活圈。新戶即日起至6月30日，透過指定連結申辦太陽卡/玫瑰卡（切換刷）正卡，並於核卡30天內累積消費滿1,000元（含繳稅費），再贈24吋行李箱乙個。

為讓台新卡友於6月消費旺季可盡情刷，台新@GoGo卡同樣不缺席，6~7月推出網購專屬加碼方案，涵蓋酷澎、momo、蝦皮、PChome、Yahoo、Amazon、Richart Mart、東森、博客來9大平台，最高可享26%回饋，累積最高6,000點。每月於台新Richart Life APP領券即享最高6%，每月最高2,000點；若為新戶，透過專屬連結申辦@GoGo卡，並綁定指定支付工具交易(Apple pay /街口等)，加碼20%，再拿2,000點，共計最高6,000點，此外，6月17日至18日，於酷澎消費還可參加Visa專屬15%折扣優惠。

面對6月繳稅與繳保費高峰期，台新信用卡亦針對稅費與保費祭出回饋方案。綜所稅不限金額皆可分6期0利率，刷台新JCB卡滿額再享0.1%刷卡金回饋，最高回饋可達10萬元。繳保費使用台新信用卡一次付清，筆筆加碼至最高1.3%回饋；累積滿10萬元，再加贈1,200元，合計最高2.5%回饋，同樣可選擇不限金額分6期0利率，提供卡友靈活理財選擇。