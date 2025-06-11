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市場風險偏好回溫 多重資產基金將是靈活投資布局關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦台美雙星多重資產基金-A類型（美元）基金績效表現(資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料)
富邦台美雙星多重資產基金-A類型（美元）基金績效表現(資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料)

美國總統川普重返白宮百日之後、市場暫時進入修復期，但美國經濟基本面仍呈現分歧。美國5月公布的數據，服務業加速擴張、製造業則進一步萎縮；商業投資與消費穩定，就業供需持續改善，通膨持續降溫；住房市場持續受高利率所干擾，美國經濟變數使川普執政成績告急，川普在民調下降同時、關稅談判狀況即有好轉跡象!

富邦投信指出，隨著全球市場對於美國政策走向與關稅風險重新評估，資金輪動與資產重配已悄然展開，看好中長期具備收益與防禦功能的「台美多重資產」策略，有機會在波動環境中穩健掌握報酬。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升分析，美國5月公布的經濟數據顯示服務業活動擴張動能轉強，然而製造業仍處於收縮區間，反映企業投資意願仍待觀察。

「川普執政滿百日後，選情壓力加劇，加上民調出現回落跡象，市場關注其在貿易與關稅政策上的轉向是否有利於企業信心修復。」薛博升指出，近期中美貿易談判氛圍出現緩和跡象，中美元首6月5日首次對話氣氛良好，這是川普就任以來兩國領導人首次正式接觸，顯示川普政府可能調整過往鷹派作風，有助紓解市場壓力，帶動風險性資產的買盤回流。

薛博升表示，隨市場消化對於關稅不確定性的擔憂，隨TACO交易出現，代表市場已適應川普喊話衝擊，預期將重回基本面價值投資。操作上預計將逐步降低現金水位，加碼風險性資產以美國市場優先，流動性部位以持有台幣資產為主，收益資產聚焦息值良好標的如投資等級公司債、固定利率特別股ETF、掩護性買權ETF等。

隨著市場風險偏好回溫，靈活多元的資產配置將是投資布局的關鍵。建議投資人可透過多重資產基金布局股、債、ETF與貨幣部位的調整，建立具備收益性、抗波動與匯率平衡的配置策略，為投資人掌握震盪市況中的成長機會。

美國經濟 川普

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