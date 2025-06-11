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公勝保經股東會全面改選 二代蔡聖威接任董事長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
公勝保經舉行2025年股東常會，於會議中全面改選董事，會後由新任董事會選任原總經理蔡聖威接任董事長。公勝保經／提供
公勝保經舉行2025年股東常會，於會議中全面改選董事，會後由新任董事會選任原總經理蔡聖威接任董事長。公勝保經／提供

公勝保經（6028）10日舉行2025年股東常會，於會議中全面改選董事，會後由新任董事會選任原總經理蔡聖威接任董事長，新任總經理由南區部資深業務副總陳德成接任。另會中承認通過2024年財報與盈餘分配案，每股稅後純益（EPS）11.94元，每股配發8元現金股利、1元股票股利，為歷年最高。

董事長蔡聖威於2018年接任公勝保經總經理，迄今已7年，完成公勝保經興櫃目標，2024年公勝保經年營收44.7億元，創歷史新高，百萬圓桌（MDRT）達標人數為710人，專業財務顧問證照持證人數累計1,060人次，各項指標居保經業界之冠，成功帶領公勝保經轉型為提供多元化、客製化服務的專業壽險顧問。

總經理陳德成保險年資30餘年，擁有豐富的業務通路實戰經驗、資歷完整，加入公勝保經逾10年，負責帶領業務北區部，在他的領導下，人力及業績各項績效顯著提升；之後轉任南區部資深業務副總，將北區領導經驗向南傳承，輔導南區業務質量大幅成長。

公勝保經指出，未來台灣保險業將接軌新國際標準（IFRS 17 國際會計準則、ICS 2.0），加上國際政經局勢動盪、市場波動頻傳，保險業將迎來一連串挑戰與變化，公勝保經為強化公司治理及營運發展之需要，積極推動企業、夥伴轉型，朝「業務專業化、團隊菁英化、客群高端化」邁進，建立一流菁英業務團隊，守護客戶與家庭未來，更於今年4月成立「頂尖菁英部」與「頂尖菁英會所」，提升企業品牌價值、夥伴經營績效，與客戶形成更多元的互動。

面對未來各項挑戰，公勝保經將落實行政支援、優化數位平台及提升教育訓練，亦將持續強化公司治理，落實法令遵循，為守護保戶個人與家庭幸福而努力，累積長期價值，公司穩健經營、永續發展，實現成為金融產業最受信賴品牌的企業願景。

董事長 保險

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