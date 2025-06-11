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新壽暴虧衝擊15年免增資假設 金管會說話了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

受台幣升值重擊，也沒有實現大額資本利得，使新壽5月暴虧154億元，外界關注是否影響併入台新金的15年免增資的財務評估假設？保險局長王麗惠說，那是當時提出的財務評估，日後若新壽資本不足，依規定，金控就需有增資安排。

依金控法，金控本就有對子公司負有增資義務，也就是說，一旦新壽資本不足，併入台新金後，台新金就需對新壽增資。王麗惠直言，金管會將採動態監理。

金管會是在今年3月底宣布核准台新金合併新光金，當時台新金提出對新壽財務預測，評估在ICS過渡15年期間及新壽未來CSM累積下，台新金15年都免對新壽增資。

但今年前五月新壽就已累積虧損302.5億元，市場推估新壽外匯準備金也將在5月底用罄，獲利與淨值壓力再起，也讓外界擔憂新壽未來15年是否可免增資。

王麗惠指出，台新金併新光金時提出的試算本來就只是財務預估，日後若新壽資本不足，依金控法規定還是要有增資安排，並不是說預估15年不用增資就不能改變，金管會將採「動態監理」。

新壽 增資 台新金

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