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金管會反對敵意併購 蔡明忠：維護市場秩序才是核心

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

近期金管會明確表態反對敵意併購，引發市場關注整併風潮將如何演變。對此，富邦集團董事長蔡明忠11日於「2025年永續大未來論壇」會前受訪表示，金管會的重點在於維持金融市場秩序，而非一概反對公開收購。他強調，若能讓金管會相信公開收購能獲得對方同意，且不會引發市場不穩，並非不能進行整併，金管會的立場並非針對整併行為本身，而是著眼於是否會破壞金融秩序。

針對近年來地緣政治與國際經濟局勢劇烈變動，蔡明忠直言，當前的美中關係就如「兩隻大象在小房間裡角力」，對全球與台灣都帶來不小的衝擊。他坦言，當然希望美中情勢能夠緩解，這對台灣至關重要，因為台灣最怕遭到波及。尤其美國是台灣最大的出口市場，美國經濟持續成長，對台灣經濟也有直接助益。

談到台股已經上漲超過5,000點，下半年是否仍具動能，蔡明忠認為，股市雖為經濟櫥窗，沒有人能當股市的「諸葛亮」。不過他指出，5月台灣出口年增率達38%，單月出口金額更突破150億美元，創歷史新高，顯示整體經濟仍具動能，這也會在股市有所反映。

在中美貿易角力之下，全球產業供應鏈也正面臨重整。蔡明忠反問：「世界經濟真的能被劃分為兩個陣營嗎？」他指出，美國目前面臨稀土供應可能中斷的壓力，部分原料的庫存甚至僅夠使用數個月，這是極為嚴重的問題。他進一步說明，稀土不僅用於軍事裝備，也廣泛應用於所有電子產品，屬於關鍵磁性金屬。中國早已默默布局多年，稀土產業的建立非朝夕可成，涉及採礦、提煉及整體供應鏈建構，這波供應緊張將波及全球，不只是美國。

能源轉型方面，蔡明忠亦直言台灣正面臨「最大的危機」。他指出，目前能源政策過於政治化，缺乏專業及社會共識，導致轉型進展緩慢。他認為，過去社會對於減碳議題漠視，誤以為是下一代的責任，未能及早培養相關風氣，令人遺憾。

不過他也看到轉機。他表示，台灣企業展現出強大韌性，不論是高科技還是傳統產業，在國際政經變動之下，依舊能靈活調整、持續發展。他讚許台灣企業界「在小島上求生存、求新求變」，值得給予掌聲。

至於媒體詢問他重返台灣《富比士》首富之位，蔡明忠則一貫低調表示：「這個自有公論，排行榜的計算方式不一而足，不足為提。」

面對壽險業近期的匯損問題，是否可能擴大？蔡明忠則坦言：「沒有人說得定！」他暗示在當前多變局勢下，金融業須高度警覺風險，也要有足夠的彈性因應變局。

整體而言，從金融併購到國際經濟局勢，蔡明忠展現出審慎務實的態度，並不諱言全球變局對台灣的挑戰與機會。他呼籲產官學各界應攜手合作，才能在充滿變數的未來中走出自己的路。

金管會 蔡明忠 美國經濟

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