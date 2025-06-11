南山人壽股東會／2024年稅後純益約425億元 創歷史次高紀錄 年成長92%

南山人壽11日召開股東常會，2024年合併資產規模達5.6兆元，合併稅後純益約425億元，年成長92%，創下歷史次高紀錄。回顧2024年，南山人壽在全球國際局勢動盪的環境下，仍不斷提供優質保障型、意外及健康險等多元化商品，全年累計合併新契約保費約843億元，較前一年同期增加約21%。

南山人壽董事長尹崇堯在致股東報告書中提及，南山人壽作為保險業永續健康領航者，致力實踐「未來 有備而來」的品牌承諾，面對全球經濟快速變化，高齡少子化趨勢等，持續透過創新保險商品、多元化的服務，用心照顧每一位保戶。自去年初重返投資型保險商品市場後，堅守保險本業職能守護保戶及社會，憑藉穩健及專業的經營實力，締造佳績，稅後獲利較前年增長，合併資產總值去年底超過5.6兆元；合併淨值約3,563億元；合併稅後純益約425億元，年成長92%，創下歷史次高的紀錄。

在整體策略佈局部分，南山人壽驅動「服務賦能」、「數位賦能」兩大發展引擎，服務賦能面向，竭力推動永續健康，厚植國人的健康資本，包含：展開大規模的線上問卷調查並分析其結果，發表《2024國人生活習慣趨勢大調查》，以喚醒國人對於健康風險的意識；關注特定族群的需求，攜手在地醫療院所，解決偏鄉醫療資源及健康識能不足等問題、針對超高齡社會現況推動「失智友善計畫」；成立反詐行動小組，降低詐騙事件的發生，協助守護民眾的財務健康。

而在數位賦能部分，南山人壽持續運用數位技術提升服務效率與客戶體驗。展望今年，是南山人壽「大步向前的一年」，面對即將接軌國際保險會計準則IFRS 17及新一代清償能力制度所帶來的轉變，及超高齡社會的結構性挑戰，保險產業正站在轉型與創新的重要關鍵點。南山人壽深刻理解此一局勢，將繼續秉持「穩健前行、與時俱進」的精神，積極調整經營步伐，從更宏觀的永續健康視角出發，致力提升商品與服務體系，成為保戶在人生不同階段中，最值得信賴的健康與財務守護者。