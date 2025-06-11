「稅」途再開十年 OIU進軍高雄資產專區拚新局

財委會11日初審通過國際保險業務分公司（OIU），經營國際保險業務所得，可免徵營所稅、營業稅、印花稅及所得稅等四項稅負，免稅優惠繼續延長十年到2035年12月31日止。

OIU經營業務所得免稅優惠，是在今年2月5日屆期，為力拼台灣成為亞洲資產管理中心，財委會今通過行政院版本，將免稅優惠延長10年。

金管會主委彭金隆說，OIU未來會有新的樣貌，包括開放可和高雄資產專區的銀行，承作保費融資與保單質借，極具未來發展潛力。目前已有五家壽險業將高雄市政府遞件申請進駐專區，也顯示了OIU業務活化和思維轉變。

過去OIU受限商品、壽險業也是單打獨鬥，現在在商品鬆綁，例如將推出指數型萬能壽險保單，及法規鬆綁下，將可增加新的業務量。

市場預期，隨七月各銀行在高雄資產專區將開業，有機會帶動OIU業務量成長，料壽險OIU將有嶄新面貌。

財委會中也有立委提案，希望一併也將OSU延長十年，與OIU免稅優惠齊拉齊到2035年12月底，避免浪費立法成本。

惟財政部認為，OSU免稅優惠離屆滿還有三年，需等快要屆期前，才能做稅式支出評估報告，因此希望等屆期前再做評估。最後財委會僅初審通過OIU免稅優惠延長，但OSU闖關未果。