凱基證券登 Nasdaq 高峰會 與全球券商領袖共探市場新趨勢

美國納斯達克（Nasdaq）近日於紐約舉辦年度盛會「2025全球零售券商高管論壇」（2025 Global Retail Executive Forum），邀集全球頂尖金融機構與產業領袖，共同聚焦證券交易服務的最新發展與創新趨勢。凱基證券受邀擔任論壇與談人，從台灣券商的實務經驗出發，與美國新型態投資平台、日本知名線上券商集團等代表性業者，針對「24小時交易」主題全面剖析，探討美股若邁入全天候交易，對市場生態的潛在影響。

Nasdaq於今年3月向美國監理機關提出申請，計畫推動每周五日、每日24小時的持續交易制度，藉由制度創新延展交易時段，以提升投資參與度與市場效率。這次論壇討論涵蓋多項關鍵面向，包括：投資人行為與交易習慣的改變、平台設計與基礎設施的升級需求、券商在流動性與風險管理的角色、跨日結算與資金調度的配套機制、監管層面的風險揭露與制度建置，以及全球市場未來的連動發展等。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，隨著多元資產配置需求上升，24小時交易已成為國際市場重要趨勢，此制度可望帶來更即時與彈性的交易機會，但也伴隨技術、監理與清算等多方面挑戰，包括系統穩定性、數據即時性、監理規範與跨時區結算流程的調整，推動難度不容小覷。倘若未來此制度開放，台灣投資人在配置亞洲夜間價格常波動劇烈的標的，如黃金、虛擬資產等，便不需再透過跨市場商品或ETF，實現全天候投資布局。

在全球市場不斷演進的趨勢下，凱基證券展現未來券商新風貌，持續關注國際動態與監理變化，精進平台服務與風控機制，協助投資人掌握先機、布局全球。這次受邀赴美參與論壇，不僅提升台灣資本市場的國際參與度，也期待透過與國際同業的交流學習，創新證券業服務格局。