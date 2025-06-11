美中談判 蔡明忠：世界經濟發展很難分成二個陣營

政經局勢的動盪，美中的談判如何影響全球和台灣？富邦集團董事長蔡明忠今日出席富邦金所舉辦的「2025年永續大未來論壇」會前受訪時形容，這如同二隻大象在小房間裡角力，當然會引起很大的動盪；蔡明忠也指出，當然希望美中情勢能緩解，這對台灣也好，因為台灣最怕被波及，而且美國對台灣是最大的市場，美國經濟繼續強大發展，也對台灣很重要。而近來壽險業的匯損引發關注，未來會否擴大？蔡明忠則回應：「沒有人說得定！」

媒體提問，台股已漲了5千點，下半年的動能又將如何？蔡明忠指出，沒有人是台股的諸葛亮，股市是經濟的櫥窗，5月出口成長超過38%，首度超過150億美元，連續19、20個月成長，這代表經濟動能仍佳，因此股市也會有所表徵。

面對美中貿易談判，蔡明忠反問：「現在重點在於，世界經濟發展真的能分成二個陣營嗎？」蔡明忠說，這值得深思，尤其大家都看到目前美國的稀土供應被掐住，美國的供應可能只剩不到幾個月的時間，這是很嚴重的問題。蔡明忠分析，這種稀土不只是用在武器，任何電器化產品都會受到影響：「這種磁性金屬很重要，而大陸已經花了好幾年時間默默布局，現在已不是有沒有礦的問題！」蔡明忠觀察，包括採礦，加上整個supply chain，要建立這麼一個產業，要花很長的時間，稀土的供應受影響之後，影響的不只是美國，而是全世界的產業供應鏈都會受到影響。

蔡明忠指出，這二年整個國際政經及地緣政治變遷非常巨大，對於轉型方案帶來危機，也帶來轉機，其中在危機方面，蔡明忠認為，危機在於能源政策有太多偏重於非理性，變成政治化的討論，缺乏社會上經過專業討論的共識，這個沒有全社會高度的共識，此外，過去大家認為減碳的議題遙遠，認為是下一個世代，因此減碳風氣沒有養成，這是很不幸的，事實上轉型的迫切性及需求，這也是台灣面臨的最大危機。

他說，另一方面，也有轉機，台灣很堅韌，尤其企業界能在國際政經情勢這麼大轉變之下能夠繼續強大和存活，應給予台灣企業界掌聲，不只高科技，傳統產業也一樣，調適的都很好，這就是他所說的，大家共同在這個小島上求生存、求新求變。

對於最新的台灣富比士排行重返全台首富，蔡明忠則不願多談的笑說，這個自有公論，排行的計算方式不一而足，因此不足為提。

金管會在周二提出的金融整併新政策，已明確表態反對敵意併購，蔡明忠受訪時則表示，金管會最重視的在於希望市場秩序的維持，公開收購不等同於敵意併購，金管會的憂慮是造成金融秩序的不安定，如果能說服金管會，公開收購是能取得對方的同意的話，金管會是不會禁止的。