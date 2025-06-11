快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

元大金控獲表揚CDP A級企業連七年位居領導等級 接軌國際永續標準

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控獲2024年CDP A級企業表揚。(元大金控/提供)
元大金控獲2024年CDP A級企業表揚。(元大金控/提供)

元大金控以2050淨零排放為目標，接軌國際落實集團減碳目標，於營運策略中導入全球標準及框架，謹慎評估氣候變遷之風險與機會，積極擬定對策，連續第5年獲評CDP「A級」最高評級，連續七年位居領導等級（Leadership Level），領先所有金融同業。

CDP為全球最大的碳揭露非營利組織，台灣證券交易所連續兩年攜手CDP與企業永續發展協會（BCSD Taiwan）共同舉辦「CDP台灣發表會」，表揚2024年在氣候變遷等環境領域獲得CDP「A級」最高評級之企業，分享全球永續揭露標準及趨勢走向。

為響應國際減碳趨勢，元大金控簽署淨零排放承諾（SBTi Net-Zero），依循SBT方法學，完整盤查及揭露各項投融資組合碳排放，出版TCFD報告書，透明揭露氣候相關企業風險與機會評估。於再生能源運用上，元大金控集團8家子公司均已使用綠電，在新建的自有大樓頂樓設置太陽能板，持續提升再生能源使用比例，實踐集團永續發展藍圖。

元大金控集團實踐自身營運減碳，在業務方面落實「永續金融準則」，走在推動環境揭露的最前沿，持續提升綠色貸款、永續連結貸款金額，提供低碳商品及服務，如綠建築、油電車等貸款優惠方案，鼓勵消費者優先選擇永續商品，攜手客戶與供應商踏上減碳之路。子公司元大銀行推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，揭露客戶使用電子化交易所節省的碳排放量，喚起大眾減碳意識。元大金控矢志成為國際永續標竿企業，持續發揮永續金融影響力。

減碳 再生能源 元大金控

延伸閱讀

富邦金碳揭露 獲 A 級肯定

第一金奪雙 A 三議題出色

高評等信用債抗波動、穩收益 資金布局新選項

友達獲CDP氣候與水資源雙項領導級肯定

相關新聞

南山股東會被問「山山併」、「山豐併」？尹崇堯這樣說

南山人壽今日召開股東會，針對市場傳聞「山山併」、「山豐併」，南山人壽董事長尹崇堯表示，玉山金控及永豐金控都是南山人壽在銷...

4月9日關稅政策暫緩後台股漲幅冠全球 主動投資乘勝追擊

美國總統川普上任後，大打關稅貿易戰，使得投資人的恐懼情緒高漲，也讓市場劇烈震盪。不過在4月9日川普宣布暫緩實施對等關稅9...

銀行局長：金融監理價值 拒絕叢林法則

金管會關掉「敵意併購」大門，市場示警，此舉猶如是低持股、公司治理又差的經營者一道護身符。到底「誰有權可改變經營者」？銀行...

央行看穩定幣監管 建議比照電子支付

立法院將於6月12日舉行「虛擬資產服務法」公聽會，中央銀行出具報告指出，目前穩定幣主要作為虛擬市場的交易媒介，交易金額占...

國泰人壽、南山人壽 5月小賺

新台幣匯率4月、5月狂飆，壽險業籠罩匯損陰霾。據統計，六大壽險5月合計稅後淨損348.83億元，為2023年12月來、逾...

金管會11日邀壽險總座們開會 找第二桶金

新台幣匯率「暴力升值」，釀成壽險苦吞鉅額匯損的「最慘5月」，不少壽險公司的外匯價格變動準備金更已用光或見底；為尋找外匯價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。