快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

聽新聞
0:00 / 0:00

南山股東會被問「山山併」、「山豐併」？尹崇堯這樣說

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
南山人壽今日召開股東會，南山人壽董事長尹崇堯回應併購傳聞。圖／南山人壽提供
南山人壽今日召開股東會，南山人壽董事長尹崇堯回應併購傳聞。圖／南山人壽提供

南山人壽今日召開股東會，針對市場傳聞「山山併」、「山豐併」，南山人壽董事長尹崇堯表示，玉山金控及永豐金控都是南山人壽在銷售通路夥伴，目前未展開任何併購談判。

南山人壽公布2024年稅後淨利425億元，年成長92%。合併資產總值於去年底超過5.6兆元。合併淨值約3563億元。不過儘管獲利亮眼，南山仍決議不配發現金股利或股票股利，引起股東提問。

南山人壽財務長蔡昇豐指出，美國聯準會的貨幣政策操作引發金融市場劇烈波動，加上今年美國政府財政與關稅政策不確定性升高，對全球資本市場造成一定程度的衝擊，也連帶影響壽險產業的經營成果。儘管南山人壽整體營運表現亮眼，惟根據現行法規，公司須依法提列特別盈餘公積，加上市場外部變數尚未明朗，使得盈餘分配仍難以達到股東預期。他說，未來仍將「回饋股東、穩健發展」作為長期方針，並以具體行動朝可穩定發放股利的目標邁進。

為提升資本穩定性，公司也持續優化資產負債管理策略，特別在匯率避險方面，已將避險比例提高至約七成，從外匯風險角度來看，目前配置已趨穩健，有助於強化對利率與匯率波動的抵禦能力。

針對IPO（首次公開發行）時程，尹崇堯指出，這項議題過去已多次在股東會中報告，公司也始終將IPO視為長期努力的目標之一，但仍須在獲得所有利害關係人支持與共識的基礎上，才能推動時程規劃，未來若有具體進展，將依規定向主管機關與股東報告。

尹崇堯說，專注本業經營仍是首要方針，面對明年兩大會計與監理制度接軌目標（IFRS 17與ICS 2.0），公司正積極因應，強化資本韌性與風險控管能力。蔡昇豐表示，針對CSM（合約服務邊際）目標，設定在未來每年維持550至600億元水準。

股東會 美國聯準會 南山人壽

延伸閱讀

新台幣強升衝擊 六大壽險5月合計虧損近350億

南山人壽股東會報佳績 尹崇堯：致力實踐「未來 有備而來」品牌承諾

國泰人壽、南山人壽 5月小賺

台化宣示三個方針三項轉型

相關新聞

南山股東會被問「山山併」、「山豐併」？尹崇堯這樣說

南山人壽今日召開股東會，針對市場傳聞「山山併」、「山豐併」，南山人壽董事長尹崇堯表示，玉山金控及永豐金控都是南山人壽在銷...

4月9日關稅政策暫緩後台股漲幅冠全球 主動投資乘勝追擊

美國總統川普上任後，大打關稅貿易戰，使得投資人的恐懼情緒高漲，也讓市場劇烈震盪。不過在4月9日川普宣布暫緩實施對等關稅9...

銀行局長：金融監理價值 拒絕叢林法則

金管會關掉「敵意併購」大門，市場示警，此舉猶如是低持股、公司治理又差的經營者一道護身符。到底「誰有權可改變經營者」？銀行...

央行看穩定幣監管 建議比照電子支付

立法院將於6月12日舉行「虛擬資產服務法」公聽會，中央銀行出具報告指出，目前穩定幣主要作為虛擬市場的交易媒介，交易金額占...

國泰人壽、南山人壽 5月小賺

新台幣匯率4月、5月狂飆，壽險業籠罩匯損陰霾。據統計，六大壽險5月合計稅後淨損348.83億元，為2023年12月來、逾...

金管會11日邀壽險總座們開會 找第二桶金

新台幣匯率「暴力升值」，釀成壽險苦吞鉅額匯損的「最慘5月」，不少壽險公司的外匯價格變動準備金更已用光或見底；為尋找外匯價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。