南山股東會被問「山山併」、「山豐併」？尹崇堯這樣說

南山人壽今日召開股東會，針對市場傳聞「山山併」、「山豐併」，南山人壽董事長尹崇堯表示，玉山金控及永豐金控都是南山人壽在銷售通路夥伴，目前未展開任何併購談判。

南山人壽公布2024年稅後淨利425億元，年成長92%。合併資產總值於去年底超過5.6兆元。合併淨值約3563億元。不過儘管獲利亮眼，南山仍決議不配發現金股利或股票股利，引起股東提問。

南山人壽財務長蔡昇豐指出，美國聯準會的貨幣政策操作引發金融市場劇烈波動，加上今年美國政府財政與關稅政策不確定性升高，對全球資本市場造成一定程度的衝擊，也連帶影響壽險產業的經營成果。儘管南山人壽整體營運表現亮眼，惟根據現行法規，公司須依法提列特別盈餘公積，加上市場外部變數尚未明朗，使得盈餘分配仍難以達到股東預期。他說，未來仍將「回饋股東、穩健發展」作為長期方針，並以具體行動朝可穩定發放股利的目標邁進。

為提升資本穩定性，公司也持續優化資產負債管理策略，特別在匯率避險方面，已將避險比例提高至約七成，從外匯風險角度來看，目前配置已趨穩健，有助於強化對利率與匯率波動的抵禦能力。

針對IPO（首次公開發行）時程，尹崇堯指出，這項議題過去已多次在股東會中報告，公司也始終將IPO視為長期努力的目標之一，但仍須在獲得所有利害關係人支持與共識的基礎上，才能推動時程規劃，未來若有具體進展，將依規定向主管機關與股東報告。

尹崇堯說，專注本業經營仍是首要方針，面對明年兩大會計與監理制度接軌目標（IFRS 17與ICS 2.0），公司正積極因應，強化資本韌性與風險控管能力。蔡昇豐表示，針對CSM（合約服務邊際）目標，設定在未來每年維持550至600億元水準。