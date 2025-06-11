新台幣強升衝擊 六大壽險5月合計虧損近350億

新台幣5月強勢升值2.088元、升幅達6.98%，壽險業衍生匯兌損失拖累獲利表現。六大壽險5月共虧損新台幣348.91億元，其中僅國泰人壽、南山人壽守住單月獲利正數，其餘皆繳出虧損成績。

國泰人壽5月稅後淨利4.4億元，累計稅後淨利達161.1億元，單月獲利是六大壽險中表現最佳。

國泰人壽指出，國壽單月獲利轉正，年初就已機動調整外匯避險策略，包括拉高傳統避險比例、拉長避險天期，及增加替代避險中雜幣配置等，並在5月申請外匯價格變動準備金新制獲得核准，有助抵禦外匯波動風險。

南山人壽5月稅後淨利0.13億元，前5月獲利為31.16億元。南山人壽指出，保險本業表現穩健，雖5月仍受關稅政策與匯率波動影響，已經取得金管會核准適用外匯價格變動準備金新制，有助於平穩獲利。

台灣人壽同樣也受到美元大幅貶值影響，5月稅後淨損28.29億元，累計前5月獲利14.48億元，較去年同期也呈下滑。

凱基人壽5月稅後虧損79.97億元，前5月累計稅後虧損13.90億元。凱基人壽指出，整體財務狀況健全，清償能力也遠高於法定標準。面對匯率波動，已提高避險比例，降低匯率變動對損益的影響，同時維持彈性的避險策略，依市場狀況動態調整。

富邦人壽5月稅後淨損91.4億元，累計前5月獲利158.1億元。富邦人壽表示，5月主要受到美國關稅政策影響，致使全球金融市場，包含股、債、匯市全面產生變化，進而導致5月匯率大幅波動，5月新台幣兌美元急升，因此產生兌換損失。

考量匯率波動不確定性，富邦人壽指出，除了原有外匯價格準備金，5月也申請增提100億元，以充實外匯價格變動準備金，後續也申請採外匯價格準備金新制，並將指定特定負債項下的準備金約80億元轉至外匯價格準備金，已獲得金管會核准自5月起適用，合計約270億元，在5月全數用以沖抵匯兌損失。

新光人壽5月稅後淨損153.78億元，累計前5月稅後虧損302.47億元。新光人壽表示，保險本業穩定發展，持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，投資方面，新台幣短期升值幅度過大，雖在外匯價格變動準備金新制下，已動用外匯價格變動準備金充抵降低衝擊，但仍對損益產生衝擊。