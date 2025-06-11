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南山人壽股東會／和玉山金、永豐金談合併？ 董座尹崇堯親上火線回應

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

南山人壽11日舉行股東會，董事長尹崇堯對股東們維持「有問必答」的親民風格。對於市場傳出，南山人壽可能與玉山金控（2884）「雙山併」，或與永豐金（2890）控「山豐併」，尹崇堯回應，新聞上有談到一些可能的併購傳言，不論是玉山金或永豐金，都是南山人壽在銀行通路很好的合作夥伴、在公益上也有很多面向的合作，但「我們沒有做任何併購的談判」。

至於南山人壽可能的上市時程，尹崇堯表示，過去幾年來，公司在股東會不斷向股東們報告，IPO一直都是持續努力的目標，過去60多年來，南山人壽在台灣已經經營非常長的一段時間，現在也是全台灣最大的獨立壽險公司，「對於這樣的身份我們相當的驕傲」，會持續做好客戶服務、保戶服務。

尹崇堯強調，南山人壽IPO的進程，希望是在得到各個利害關係人的祝福下，能平平安安、歡歡喜喜的來做，目前還是會持續進行溝通，若有比較具體的進程，會再向各位股東報告。

小股東們也關注，南山人壽何時能發放現金股利給股東，對此，南山人壽表示，公司的策略上還是會專注在本業經營上，因明年即將面臨兩大國際新制接軌的挑戰，將以全力順利接軌為目標，股利發放有很多條件需要符合，公司將全力獲取最大的利益，展現公司經營績效，在符合主管機關的要求下來發放股利回饋股東。

股東會 玉山金控 南山人壽

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