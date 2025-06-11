富邦2025永續大未來論壇揭幕 變化球拋向產業與政府

富邦集團11日攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心，舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會」為主題，金管會主委彭金隆、國發會副主委高仙桂、富邦集團董事長蔡明忠蒞臨致詞，國內外產、官、學專家齊聚，共思在國際政經局勢諸多變化下，臺灣的政治、經濟與社會將面臨那些危機與轉機，以及如何提升整體社會韌性、抵抗衝擊、創造機會面對全球挑戰。

富邦集團董事長蔡明忠今日上午出席論壇並發表致詞，強調「現在是危機與轉機並存的時刻」。蔡明忠指出，過去臺灣永續轉型的挑戰主要來自氣候變遷，產業若沒有加速投入低碳營運，商業模式與收入將受到重大影響；但現在，挑戰比起過往更多、更廣，包含臺灣能否提升能源自主、能否因應國際貿易關稅衝擊，種種關卡都像是「變化球」拋向民間產業與政府。

蔡明忠表示，危機也將帶來最好的轉機，金融業應主動協助產業度過風險高峰期，成為經濟穩定的支撐力量，協助企業打造具韌性的營運模式，例如提供綠色融資、風險移轉或創新保險等解決方案，協助產業建立永續供應鏈並減輕關稅衝擊。面對各種不確定性與動盪的政經局勢，金融業的角色正在演進，成為連接碎片、創造穩定、搭建信任的橋樑。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控深知金融業扮演永續轉型催化劑的責任，深化連結永續策略與金融核心業務，訂定2030年綠色金融達新台幣2.9兆元目標，並持續透過綠色金融投融資、綠能科技投資等作為，全力支持產業轉型，領航資本市場朝淨零願景前進。

今年，富邦永續大未來論壇以「川普2.0與臺灣淨零碳排契機」討論揭開序幕，由政治大學前校長周行一擔任引言人，與富邦金控首席經濟學家羅瑋、中經院區域發展研究中心主任劉大年對談，分析川普政府支持化石燃料、反轉能源轉型與放寬環保法規，將如何影響臺灣轉型目標，以及「美國優先」政策對區域淨零經濟的衝擊。