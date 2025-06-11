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4月9日關稅政策暫緩後台股漲幅冠全球 主動投資乘勝追擊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4月9日關稅暫緩90天以來全球主要股市表現（資料來源：CMoney）
4月9日關稅暫緩90天以來全球主要股市表現（資料來源：CMoney）

美國總統川普上任後，大打關稅貿易戰，使得投資人的恐懼情緒高漲，也讓市場劇烈震盪。不過在4月9日川普宣布暫緩實施對等關稅90天後，提振全球金融市場表現。觀察關稅政策暫緩以來全球主要股市指數變化可以發現，全球主要股市皆繳出正報酬，在表現前十名的國家中，亞洲股市占七席，表現最為突出。值得注意的是，台灣、韓國、德國、費城半導體、日本五個股市的漲幅達到2成以上，其中台灣上漲27.89%，表現位居全球之冠。市場法人表示，台股隨著利空淡化，今年表現可望轉正。此時投資人可透過台股主動式ETF乘勝追擊，以掌握台股多元機會下的成長行情。

群益投信台股研究團隊指出，從基本面來看，今年第一季整體台股企業獲利年增長近兩成，4月上市櫃公司營收達4.05兆元，是史上最強4月，更有72家企業營收寫下歷史新高紀錄，顯示企業成長力道依然強勁。整體而言，在穩健財報支撐下，加上近期正值股東會高峰期，6~8月又是除權息旺季，台股表現更值期待。展望後市，雖然市場仍在消化關稅所帶來的衝擊，現階段反而是透過台股主動式ETF布局台股的好時機，因為主動式ETF的最大特色在於經理人可視整體市場風險、產業趨勢與展望、企業營運表現等動態調整投資組合，既能掌握長線潛力股，也不錯過短線強勢動能股，於市況震盪時，也能透過調高防禦型股來應對，是面對市況變化時，能更靈活因應的投資好選擇。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易認為，外資自4月9日以來買超逾1600億元，助攻台股回補缺口。市場最恐慌的時刻已過，不過台股短線在政策不確定性干擾下震盪整理難免，但中長期而言，在外資回補以及多元題材支撐下，可望為市場注入活水。而現階段台股投資重點為選股不選市，同時保持彈性操作。在產業配置上，隨著近期資料中心與雲端業者的資本支出回升，展現AI商機應用熱潮持續，投資人可聚焦半導體及AI相關供應鏈，並關注新興應用如低軌衛星、工業機器人等產業機會，非電族群則可留意具內需支撐的金融、航運、營建等領域。

台股

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