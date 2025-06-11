2025永續大未來論壇 迎接全球動盪挑戰 金融業共促提升社會韌性

富邦集團11日攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心，舉辦富邦永續大未來論壇，以「新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會」為主題，金管會主委彭金隆、國發會副主委高仙桂、富邦集團董事長蔡明忠蒞臨致詞，國內外產、官、學專家齊聚，共思在國際政經局勢諸多變化下，台灣的政治、經濟與社會將面臨那些危機與轉機，以及如何提升整體社會韌性、抵抗衝擊、創造機會面對全球挑戰。

蔡明忠致詞強調「現在是危機與轉機並存的時刻」。蔡明忠指出，過去台灣永續轉型的挑戰主要來自氣候變遷，產業若沒有加速投入低碳營運，商業模式與收入將受到重大影響；但現在，挑戰比起過往更多、更廣，包含台灣能否提升能源自主、能否因應國際貿易關稅衝擊，種種關卡都像是「變化球」拋向民間產業與政府。

蔡明忠表示，危機也將帶來最好的轉機，金融業應主動協助產業度過風險高峰期，成為經濟穩定的支撐力量，協助企業打造具韌性的營運模式，例如提供綠色融資、風險移轉或創新保險等解決方案，協助產業建立永續供應鏈並減輕關稅衝擊。面對各種不確定性與動盪的政經局勢，金融業的角色正在演進，成為連接碎片、創造穩定、搭建信任的橋樑。

蔡明興表示，富邦金控深知金融業扮演永續轉型催化劑的責任，深化連結永續策略與金融核心業務，訂定2030年綠色金融達新台幣2.9兆元目標，並持續透過綠色金融投融資、綠能科技投資等作為，全力支持產業轉型，領航資本市場朝淨零願景前進。

2025年，富邦永續大未來論壇以「川普2.0與台灣淨零碳排契機」討論揭開序幕，由政治大學前校長周行一擔任引言人，與富邦金控首席經濟學家羅瑋、中經院區域發展研究中心主任劉大年對談，分析川普政府支持化石燃料、反轉能源轉型與放寬環保法規，將如何影響台灣轉型目標，以及「美國優先」政策對區域淨零經濟的衝擊。

緊接著由臺大風險中心發布連續第四年與富邦合作的企業永續調查研究《2025企業永續揭露準備度調查》，報告逐一解析企業氣候相關揭露核心面向、永續金融影響、職場多元平等共融、人權盡職調查等議題，不僅延續過往調查對氣候與環境的關注，亦深入勞動與社會公平。

臺大風險中心主任周桂田指出，台灣在投入與轉變成全球關鍵的科技與供應鏈角色上，政府、企業與社會都需要加把勁，積極跨向ESG的新路徑，並在目前國際遲疑或蹉跎永續之際，趁機快速趕上並成為亞洲區域的永續經濟社會轉型的前行引導者。

下半場重點聚焦「轉型金融」如何共促產業轉型。首先由日本金融廳綜合政策局參事佐藤勉分享國際經驗，看日本綠色轉型金融政策如何以多元政策工具，積極推動產業因應氣候變遷轉型；壓軸場次由領航台灣綠色金融發展的台北富邦銀行登場，總經理郭倍廷分享金融業如何攜手產業永續轉型，並邀請重量級客戶永豐餘投控董事長葉惠青、鴻海集團環保長洪榮聰分享企業經驗，與金管會金融市場發展處處長胡則華共同探討台灣產業如何落實轉型金融。

富邦金控落實「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，致力推動永續經營，實踐金融面/非金融面影響力，力助臺灣加速邁向淨零目標。在金融面，連續兩年攜手子公司舉辦減碳議合工作坊，並持續透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，引導客戶提升ESG績效和轉型低碳營運模式；針對非金融面，持續鼓勵社會大眾朝低碳生活邁進，自2021年發起Run For Green™計畫，邀請馬拉松跑者參與跑步種樹活動，至今在全臺種下超過10萬棵樹，為臺灣地方生態與減碳盡一份心力。

富邦集團以永續發展為DNA，富邦金控身為永續領航者，自2016年起，攜手富邦文教基金會、臺大風險中心舉辦論壇，持續關注台灣社會各種轉型關鍵議題，希望能凝聚並推動台灣永續發展共識，致力為下一個世代打造美好未來。

2025富邦永續大未來論壇「新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會」活動網站：https://rsprc.ntu.edu.tw/web/events/participation_in.jsp?lang=tw&ai_id=AI1746412953694