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永豐金證大戶投 APP「即時損益試算」單日使用數新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
根據永豐金證券統計，「即時損益試算」為今年上半年大戶投APP用戶最愛使用的新功能。業者提供
根據永豐金證券統計，「即時損益試算」為今年上半年大戶投APP用戶最愛使用的新功能。業者提供

永豐金證券作為數位金融領航券商，持續傳遞金融理財理念。2025年上半年，針對盤中交易中投資人急需掌握風險與報酬的核心需求，團隊開發「即時損益試算」功能，用戶下單前一鍵即能預估交易損益，與量化每筆交易盈虧邏輯。

永豐金證券指出，主要是有效協助投資人面對2025股市掌握「冷靜判斷加減碼、提升盤中操作節奏、落實投資紀律」三優勢。

其中，自該功能上線以來，市場反應熱烈，目前每日平均點擊次數突破3萬，為今年上半年用戶最愛使用的新功能，5月使用次數更超過65萬次。其中，5月14日台股大漲452.73點、成交金額突破4,000億元時，當日用戶使用次數更創新高、達4.2萬次。

反映投資人面對股市劇烈波動，對即時風險試算工具的需求格外強烈。實際使用上，當沖投資人多搭配「閃電下單」與「快點面板」，試算後迅速執行下單；波段操作者則透過精算風險與報酬，強化交易紀律與進出場效率。

永豐金證券被《網路溫度計DailyView》輿情分析平台評為2025年第一季熱門券商冠軍，團隊持續傾聽投資人聲音，在瞬息萬變的市場中打造更多普惠型交易工具，協助用戶穩健因應波動、建立風險管理觀念。

除「即時損益試算」外，大戶投APP整合台美期15種「智慧單」功能，支援停利停損預設，讓用戶事前配置風險防線；今年上半年亦推出籌碼輔助利器「大小單」，透過四大關鍵指標「分價量表、大戶／散戶買賣力、資金分布與流向」，幫助投資人掌握主力動向，挖掘潛力標的。

隨著台股逐筆撮合制度推進，交易節奏加快，大戶投APP強化操作介面與資訊整合力道，打造「即時化」、「工具化」、「紀律化」的行動交易環境，於Google Play與App Store拿下4.8與4.7高分評價，反映用戶對整體體驗的高度肯定。平台同時提供即時聯繫窗口，協助解惑並回應用戶建議，展現以使用者為核心的優化節奏。

永豐金

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