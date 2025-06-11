快訊

吳婉君爆「神復合」趙駿亞！申請保護令又同遊 爆料者：有刻意在避

洛杉磯擬今起實施宵禁！市長證實1小時內宣布「適用部分地區」

電影如何記憶東德？紀錄片詩人再現共產時代景象

從「旺春輪」看船體險 富爸爸撐腰也要避航險雷區

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

「旺春輪」日前在駛往印度孟買途中突傳爆炸事故，震驚航運與保險界。此次事故由泰安產險擔任主要承保「船體險」的產險公司，引發市場對航運保險風險再度關注。

「船體險」並非國內產險業的主流產品，主因在於該險種涉及高風險、保額龐大且需仰賴高專業門檻的核保團隊，導致國內願意承保的業者並不多。目前市場上從事船體險業務的產險公司主要集中於富邦產險、國泰產險與泰安產險等少數幾家，其背後通常具備強大資本或集團背景，俗稱「富爸爸」撐腰。

泰安產險副董事長陳致遠，即是萬海航運創辦人陳朝亨長子，不僅出身航運世家，也兼任華儲副董事長、華航董事與誼遠控股集團董事長等要職，在航運與倉儲領域擁有深厚人脈與資源。市場人士指出，在人情與專業交織的情況下，這類險種有時難免成為關係企業間互相支援的選項。

針對本次「旺春輪」爆炸事件，泰安產險強調，事故發生前已完成再保分攤安排，自留損失比例極低，因此整體財務衝擊可控，無須過度擔憂。

在實務操作上，國內產險公司承保船體險時，往往會將絕大部分風險分保至國外再保險市場，自留比例僅介於2%至10%。這種安排不僅有效分散風險，也可避免單一事故對公司財報造成重大衝擊。當事故發生後，產險公司可依分保比例向再保公司請領賠款，其實際承擔風險有限，主要收入來自保單手續費。

儘管如此，「船體險」對於保險公司的挑戰仍不容小覷。業界指出，由於保額動輒數億元，承保需仰賴具備高度專業的核保與風險評估團隊。這些專業人員人力成本高，且險種收入有限，產險公司從中獲取的淨收入多為手續費，相對不具規模經濟，進一步限制了業者投入意願。

也因此，多數國內產險公司選擇避開這一高風險險種，避免因單一事件導致財務吃緊甚至倒閉，僅剩少數具備資本優勢與特定產業連結背景的公司，仍願意承作船體險。

此次「旺春輪」事故雖為突發意外，但也再次凸顯船體險在國內保險業中的邊緣化現象與背後潛藏的結構性風險。

董事長 產險 保險

延伸閱讀

萬海旺春輪起火 金管會：船體險由3產險承保

鈺洲啟航輪擱淺野柳逾半年 交長：8月底前移除船體

鈺洲啟航輪禍不單行 颱風來安全受關注 航港局8月移除

影／烏坵海象惡劣 岸巡隊驚險救觸礁貨輪9船員畫面曝

相關新聞

金金併 關掉敵意併購大門…金管會預告五大法規修正

金控間整併政策大調整，金管會關掉「敵意併購」大門。昨（10）日預告修正「金金併」法規，五大修正重點，其中包括：金控與銀行...

銀行局長：金融監理價值 拒絕叢林法則

金管會關掉「敵意併購」大門，市場示警，此舉猶如是低持股、公司治理又差的經營者一道護身符。到底「誰有權可改變經營者」？銀行...

央行看穩定幣監管 建議比照電子支付

立法院將於6月12日舉行「虛擬資產服務法」公聽會，中央銀行出具報告指出，目前穩定幣主要作為虛擬市場的交易媒介，交易金額占...

國泰人壽、南山人壽 5月小賺

新台幣匯率4月、5月狂飆，壽險業籠罩匯損陰霾。據統計，六大壽險5月合計稅後淨損348.83億元，為2023年12月來、逾...

金管會11日邀壽險總座們開會 找第二桶金

新台幣匯率「暴力升值」，釀成壽險苦吞鉅額匯損的「最慘5月」，不少壽險公司的外匯價格變動準備金更已用光或見底；為尋找外匯價...

壽險做財管 遊戲規則修訂 已有照的五大業者可直接開辦

金管會昨（10）日修正《壽險業辦理財富管理業務應注意事項》，明定壽險業要進駐高雄資產管理專區（亞資中心）者，需先有「高資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。