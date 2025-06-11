5月匯損壓境 壽險業恐虧逾500億

十四家金控全體獲利昨日揭曉，其中，大型壽險型金控僅國泰金旗下的國壽以稅後獲利四點四億低空飛過，其餘金控旗下壽險公司可說全面虧損，其中六大壽險公司共虧三四八點九一億，倘若再加上其他金控旗下壽險子公司，以及尚未公布的其他壽險公司虧損，五月全體壽險業的虧損恐怕超過五百億。

國泰金控可以說是大型壽險型金控裡，唯一繳出獲利成績的金控，據國泰金統計，五月稅後淨利五二點四億元，累計稅後淨利達三八六點五億元，每股獲利為二點六四元。

儘管五月台幣強升百分之七，但單月獲利轉正，國壽對此分析，除了避險操作因應得宜，且申請外匯價格變動準備金新制獲准，有助抵禦外匯波動風險，是重要的兩大因素。

新光金五月稅後虧損一四八點三四億元，累計虧損為三一二點一七億元，其中，由於匯損衝擊，使新壽單月虧損一五二點七八億元，前五月累計虧損三○二點四七億元，由於新壽去年向金管會申請的外價準備金新制部位四百億元，已全數用光，因此五月難敵匯損衝擊；對此，新光金也強調，除了已完成轉投資新壽七十億元之外，新壽也預計發行以二五○億元為上限的具資本性質債券來強化資本。

富邦金控則由於富壽的虧損，因此五月自結合併稅後淨損五七點九億元，累計前五月合併稅前淨利四四五點九億元，稅後淨利三九四點九億元，每股獲利二點八九元。

富邦金指出，富邦人壽五月稅後淨損為九一點四億元，主要由於五月台幣兌美元升值幅度達百分之六點九八，創下一九八九年四月以來、逾三十六年的單月最大升幅，而自四月台幣升值趨勢開始，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，減降未避險美元部位，以因應匯率可能的變動。