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金管會11日邀壽險總座們開會 找第二桶金
新台幣匯率「暴力升值」，釀成壽險苦吞鉅額匯損的「最慘5月」，不少壽險公司的外匯價格變動準備金更已用光或見底；為尋找外匯價格變動準備金的「第二桶金」，金管會今（11）日將緊急找21家壽險總座開會，擬鬆綁兩大準備金提存指標，替壽險業者爭取活路。
據悉，這兩大準備金提存指標包括：拉高保單責任準備金利率，以及採用第六回合生命表，讓壽險業可釋出過去有效保單溢提的準備金，轉做外匯準備金的第二桶金，預計6月底前上路。
業者透露，這兩大鬆綁措施，並非所有保單都能適用，以調整折現利率而言，有四類保單將排除適用，包括投資型商品、自由分紅保單、年金保險與責任準備金高於4%的保險商品。至於調整適用的生命表，投資型商品、自由分紅保單與年金保險等三類商品也不適用。
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