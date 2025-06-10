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財政部與公股行庫開會 展望下半年審慎應對股匯變化

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

財政部10日偕九大公股行庫召開第1季例行業務會議，會中除進行業績檢討外，也邀請外部顧問進行下半年景氣預測，估內需偏冷，出口在上半年拉貨潮之下可能動能不足，尤其川普對等關稅衝擊世界經濟，下半年變化仍鉅，提醒各行庫要謹慎因應股匯市變化。

據了解，會中外部顧問分析美國總統川普對等關稅對世界經濟的影響，包括股匯市等下半年可能會有大變化，提醒行庫謹慎因應，也分析川普此番關稅成效似不如預期。另估計國內下半年內需偏淡，至於前五月出口看似暢旺，但是因應關稅的提前拉貨潮，下半年較無亮點。

業務面上，財部督導第1季業績未達標的行庫要繼續努力，包括金控雙引擎及銀行雙翅膀政策成效持續檢討，倘有壽險子公司特別注意匯率避險以減低虧損。此外，對於幾家行庫近期出現的重大偶發事項檢討，督促雖有內控制度但要落實，尤其防堵詐騙需特別用心，降低警示帳戶，公股行庫更負有社會責任，打詐績效不能輸民營銀行。

此外，會中提到為因應對等關稅，輸出入銀行協助出口企業的融資，以及其他部會出台的方案請各行庫協助配合。另不忘提醒近年來的常態性議題，包括新青安房貸管理、額度盡量符合無自用住宅及首購族需求；融資租賃公司貸放控管，倘增加授信餘額注意切結或承諾，資金不流向先買後付（BNPL）等；以及央行房市管制措施，針對不動產集中度和前十大建商管控。

關稅 拉貨 川普

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