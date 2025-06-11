聽新聞
0:00 / 0:00
國泰人壽、南山人壽 5月小賺
新台幣匯率4月、5月狂飆，壽險業籠罩匯損陰霾。據統計，六大壽險5月合計稅後淨損348.83億元，為2023年12月來、逾一年半最慘；前六大壽險裡，僅擁有豐厚外匯價格變動準備金的國泰人壽、南山人壽，5月小賺。
新台幣匯率連接兩月「暴力升值」，讓壽險業者大喊吃不消。新台幣在4月狂飆1.165元，升幅高達3.64%，六大壽險裡有五家獲利轉虧，4月合計虧損187.76億元；沒想到，新台幣匯率升值列車煞不住，5月再暴升2.088元、升幅6.98%，寫逾36年單月最大升幅，六大壽險5月合計虧損擴大至348.83億元。
今年第1季，六大壽險合計賺585.1億，到了5月，累計獲利縮水至48.55億，第1季賺的錢快被匯損吃光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言