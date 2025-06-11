國泰人壽、南山人壽 5月小賺

新台幣匯率4月、5月狂飆，壽險業籠罩匯損陰霾。據統計，六大壽險5月合計稅後淨損348.83億元，為2023年12月來、逾一年半最慘；前六大壽險裡，僅擁有豐厚外匯價格變動準備金的國泰人壽、南山人壽，5月小賺。

新台幣匯率連接兩月「暴力升值」，讓壽險業者大喊吃不消。新台幣在4月狂飆1.165元，升幅高達3.64%，六大壽險裡有五家獲利轉虧，4月合計虧損187.76億元；沒想到，新台幣匯率升值列車煞不住，5月再暴升2.088元、升幅6.98%，寫逾36年單月最大升幅，六大壽險5月合計虧損擴大至348.83億元。

今年第1季，六大壽險合計賺585.1億，到了5月，累計獲利縮水至48.55億，第1季賺的錢快被匯損吃光。