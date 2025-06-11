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銀行局長：金融監理價值 拒絕叢林法則

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會關掉「敵意併購」大門，市場示警，此舉猶如是低持股、公司治理又差的經營者一道護身符。到底「誰有權可改變經營者」？銀行局長童政彰直言「我們是森林的保護者，不希望看到叢林，更不希望看到非洲大草原」，直接替金融監理價值定調。

這句話清楚劃分出金管會在金控整併、經營權更迭的核心立場：反對敵意併購，拒絕叢林法則。

童政彰認為，金融業是受高度監理的行業，金管會日常監理與金融檢查已確保金融業健全經營與公司治理，理論上不應發生「公司治理不良」而需透過市場力量進行「敵意併購」的情況。

相較市場力量判斷公司好壞的不確定性，金管會監理的標準明確且公開，更能確保市場的公平性與穩定。

他說「金融市場上只要出現敵意，就會帶來動盪和不穩定」。對承載著龐大存戶、保戶與投資人資金的金控而言，動盪意味著信心流失、資本逃逸，更可能引發連鎖反應的系統風險。

金管會核心監理精神是，金融市場要像「森林」一樣，有秩序地生長、多樣共榮也要綠意盎然，而不是如「叢林或是非洲大草原」般的弱肉強食。

金管會 併購

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