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匯損衝擊 金控5月虧68億元

經濟日報／ 記者夏淑賢陳美君戴玉翔／台北報導
最慘五月天，14家上市金控5月因新台幣強升逾2元，衍生高額匯損。（路透）
最慘五月天，14家上市金控5月因新台幣強升逾2元，衍生高額匯損。（路透）

最慘五月天，14家上市金控5月因新台幣強升逾2元，衍生高額匯損，烏雲罩頂，多家金控旗下子壽險大虧，導致整體金控5月單月合計稅後淨損68.44億元，累計前五月稅後純益倒退至1,554.07億元，年減41%，國泰金（2882）是唯一子壽險未單月虧損，富邦金累計每股稅後純益（EPS）2.89元，仍居第一。

5月新台幣對美元匯價強升2元多，壽險業普遍承受匯損吃掉獲利的苦果，九家子公司有壽險的金控中，5月單月子壽險唯一有獲利的是國泰金旗下國泰人壽，而金控5月單月虧損的則增至三家，即新光金、凱基金與富邦金。導致整體金控5月單月獲利盈轉虧，前五月累計獲利比去年同期成長的，只剩玉山金一家，金控累計獲利萎縮、年減幅度放大，唯一累計虧損的新光金則是前五月累虧破300億元，每股稅後淨損1.77元。

富邦金5月稅後淨損57.9億元，累計稅後純益394.9億元，年減33.6%，EPS為2.89元。台北富邦銀5月及累計前獲利創歷年同期新高，富邦產險累計獲利為歷年次高，富邦證券5月獲利為歷年次高。

富邦人壽5月稅後淨損91.4億元。北富銀前五月稅後純益157.1億元，年成長19%，續創歷史新高，富邦產險累計前五月稅後純益24.1億元，年成長12%。

國泰金5月稅後純益52.4億元，較前月大增三倍，累計稅後純益386.5億元，年減34.3%，EPS為2.64元，緊咬富邦金。子公司國泰世華銀、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高。

國泰人壽5月獲利4.4億元。國泰世華銀累計稅後純益195.1億元，年成長16.3%，國泰產險累計稅後純益13.9億元續創同期新高，年成長40%。

凱基金控5月稅後淨損73.63億元，主因凱基人壽5月匯損衝擊嚴峻，凱基金前五月稅後純益也縮水至18.61億元，年減85%，EPS為0.11元。

凱基銀累計稅後純益27.55億元，年成長16.7%，是獲利成長表現最亮眼的子公司，凱基證券累計稅後純益27.07億元，中華開發資本累計稅後淨損2.28億元。

台新金5月稅後純益5.6億元，月減55.9%，前五月稅後純益65.6億元，年減19.1%，累計EPS為0.44元。台新銀核心業務獲利動能穩健，5月稅後純益14.6億元，累計稅後純益82.5億元，年成長16%，續創歷年同期新高，台新人壽5月稅後淨損8.9億元，累計稅後淨損9.4億元。

新光金5月稅後淨損達148.3億元，累計前五月稅後淨損再擴大至312.1億元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損1.77元。新光金表示，單月虧損主要是新光人壽因台幣大幅升值，致認列匯兌未實現評價損失所致。

富邦金 國泰金

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