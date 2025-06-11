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金金併 關掉敵意併購大門…金管會預告五大法規修正

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金控間整併政策大調整，金管會關掉「敵意併購」大門。聯合報系資料照
金控間整併政策大調整，金管會關掉「敵意併購」大門。聯合報系資料照

金控間整併政策大調整，金管會關掉「敵意併購」大門。昨（10）日預告修正「金金併」法規，五大修正重點，其中包括：金控與銀行間公開收購門檻，從目前10%一律拉高到25%，以及25%收購需「全現金」，超過部分可採換股。

另外，因現金收購、產生舉債需求，准許金控暫不受雙重槓桿比125%限制。同時，取消「敵意併購」門票，投資方需取得被投資者董事會未反對決議、或可完成過半股權或董事會證明文件，或合理說明，等於僅允許「合意」併購；另，引入審計委員會與獨立專家意見並明確重大訊息揭露時點。

金融圈憂心，金管會關掉「敵意購併」大門，猶如讓經營不善、公司治理差、或低持股者的大股東，永遠高枕無憂，不需擔心被市場派狙擊，公司派將穩如泰山。

銀行局長童政彰說，金控間整併分「股份轉換」與「公開收購」，後者僅需投資方董事會通過，恐有法規套利，將最低收購門檻一律拉高到25%，是因金控整併影響層面廣，需確保金融秩序、降低不確定性。

25%是基於《金控法》中對單一大股東具控制性持股的定義，達到25%才能使經營權趨於穩定。

他也認為銀行與金控不需要做區分，這是基於同等對待的原則，不允許市場「試水溫」投機行為出現。

童政彰以合意、敵意併購的四大象限，做金管會的立場說明，舉例而言，支持合意併購，不論是換股或收購，主要股東間合意者，一律支持。換股合併案如元大金（2885）併購大眾銀，公開收購案如富邦金併日盛金。

不支持敵意併購。例如中信金併購新光金。

金管會 併購

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