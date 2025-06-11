聽新聞
0:00 / 0:00

家長遭詐背債 中信助弱勢家庭逆轉人生

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

最新統計顯示，隨著詐騙頻傳或誇大的廣告宣傳，中信慈善基金會「信扶專案」扶助對象背負新興債務的比率竟攀升至百分之六十一點二，其中一位曾遭詐騙的創業家長，更慶幸自己因「信扶專案」得到財務諮詢、創業輔導等資源，重新逆轉人生。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，中國信託「信扶專案」是弱勢家庭後盾，也積極配合政府防詐騙宣導、推廣金融教育；衛福部政務次長呂建德亦肯定雙方合作、攜手補足社會安全網，是政府與民間單位公私協力的最好成果。

中信慈善基金會與中國信託商業銀行自二○一一年推動「信扶專案」，提供弱勢家長財務盤整、急難紓困、創業輔導、貸款金流與創業保險等服務，助其脫貧自立，如今邁入第十四年，已幫助九一八位家長成功創業、三二六個弱勢家庭脫貧，一九八五名弱勢兒少生活困境因此獲得改善。

而從前年起，基金會也與衛福部共同推行「家庭脫貧培力精進方案」，結合「信扶專案」資源，串聯全台二十八處社會局處及社福中心，建立全台脫貧扶助網絡。

來自台中的陳貝柯指出，其透過台中市南屯婦女及新住民培力中心轉介、報名「信扶專案」，由創業顧問協助釐清財務、申請低利創業貸款，與輔導經營等，加上陳貝柯積極努力，最終打造出饕客好評不斷的知名麵店，如今她有穩定收入可以還債，兒子也在經濟穩定的環境下好好長大。

詐騙 脫貧 弱勢家庭 中信

延伸閱讀

新北萬里區公所攜手社團、企業、宮廟做公益 弱勢家庭受惠

中信集團 傳投資台中大巨蛋…引進日本火腿集團組開發團隊

電競／台灣戰隊CFO期中賽全勝封王 保送晉級MSI淘汰賽

最牛一輪／愛普吸金 中信4B 搶鏡

相關新聞

獨／壽險慘虧 金管會明找壽險總座研議外匯準備金「第二桶金」

新台幣匯率「暴力升值」，釀成壽險苦吞鉅額匯損的「最慘5月」，不少壽險公司的外匯價格變動準備金更已用光或見底，新台幣匯率若...

驚！六大壽險5月虧損348.83億元逾一年半最慘 僅這兩家小賺

新台幣匯率4月、5月狂飆，壽險業籠罩匯損陰霾。據統計，六大壽險5月合計稅後淨損348.83億元，為2023年12月以來、...

今年首季上市櫃公司赴大陸投資獲利 創歷年同期新高

金管會今（10）日公布全體上市櫃公司赴大陸和海外地區投資的最新統計，其中，今年第一季上市公司在大陸的投資利益為1118億...

金管會畫定門檻 年繳500萬保費即為高資產保戶

為壽險業者進軍亞洲資產管理中心高雄特區鋪路，金管會今（10）日發布壽險業辦理財管業務應注意事項修正，其中，若保戶提供可投...

5月匯損壓境 壽險業恐虧逾500億

十四家金控全體獲利昨日揭曉，其中，大型壽險型金控僅國泰金旗下的國壽以稅後獲利四點四億低空飛過，其餘金控旗下壽險公司可說全...

家長遭詐背債 中信助弱勢家庭逆轉人生

最新統計顯示，隨著詐騙頻傳或誇大的廣告宣傳，中信慈善基金會「信扶專案」扶助對象背負新興債務的比率竟攀升至百分之六十一點二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。