自然人憑證變詐團破口 金管會擬補強恢復

多家銀行暫停以「自然人憑證」做線上開戶驗證，銀行局長童政彰說，下周將邀集逾十家銀行、數發部、內政部評估視訊驗證、AI臉部辨識技術強度等，各銀行相關風險控管措施補強後，將會恢復自然人憑證驗證開戶的功能。

據金管會到3月底統計，全體銀行警示帳戶約15萬戶，其中數位存款警示帳戶約1萬6000戶，透過自然人憑證開立的數位存款警示帳戶約3400戶。

童政彰說，自然人憑證本身安全無虞，問題不在於憑證技術，而是有民眾因受詐騙或主動交付憑證及密碼，導致警示帳戶增加。

金管會不同意以全面禁止的方式處理，這如同「為安全不讓車上高速公路」，只為了「去風險化」的一刀切做法。

金管會希望各銀行將導入風險控管措施，例如搭配視訊驗證、或限制部分交易功能（如降低交易限額），若要提高功能則需臨櫃辦理。

金管會將在下週召集銀行公會與各銀行開會，並邀請數位發展部、內政部共同評估視訊驗證及AI臉部辨識技術的強度。待相關風險控管措施補強後，將會恢復自然人憑證開戶功能。