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壽險業辦財管新規上路 十家摩拳喊進高雄

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會10日修正《壽險業辦理財富管理業務應注意事項》，明定壽險業要進駐高雄資產管理專區者，需先有「高資產財管執照」，已有財管執照的5大壽險可免申請、直接開辦；另5家躍躍欲試。

此次修法首度明確高資產門檻、放寬跨業商品推介，並開放保費融資、保單質借等創新業務，預料將掀壽險財管新版圖。

保險局副局蔡火炎說，目前已有財管執照的國泰、富邦、新光、南山及凱基等5大壽險免再遞件申請，就可與進駐高雄專區的金融業合作。依規定，想進駐高雄專區者，需有財管或OIU執照。

據了解，目前壽險五強中，已有四家向高雄市政府遞件進駐。蔡火炎說，業者進駐需設點，設點是採設分公司、服務中心或是通訊處，由各業者依自身業務考量而定，並無限制設點形式。

壽險圈認為，進駐高雄資產專區，最大業務應是：「高資產客戶」可用保險契約做擔保，向銀行做質借（稱保單質借），及向銀行融資買保單（稱保費融資）兩大業務，又以壽險金控集團商機最大。

目前壽險業本就可兼營財管，但對高資產客戶未有統一定義，均由業者自訂。金管會認為高資產客戶的投資風險與商品複雜度較高，也涉及跨業金融商品投資，修改「壽險業辦理財富管理業務應注意事項」，11日起上路。

修法有三大重點，一、申請財管執照的四大要件，二、明定高資產客戶的定義，三、可承辦的業務範圍。

一、壽險業承辦高資產客戶財管業務，需符合適足率、守法性、有設風控長及公平待客前80%者等四大要件。蔡火炎說，既有5家已核准者，免再重新申請可依新規開辦，至於第6家可在該規定修正後，11日起就遞件申請。

二、明定「高資產客戶」定義，1. 已符合銀行高資產客戶標準，2. 年繳保費逾500萬元並給逾1億元財力聲明書，二擇一即可，若單以銀行業高資產客戶數來看，開辦財管的壽險業至少已有近1.5萬富豪戶「基本盤」商機。

三、可承辦業務內容，1. 壽險財管業務員及合作銀行通路，都可對大戶賣保單，2. 准推介銀行、證期貨等金融商品，將適用金控共銷、或非金控的合作推廣業務範圍。

這次配合亞資中心，也准許大戶可用保險契約做擔保，向銀行做質借（稱保單質借），或向銀行融資買保單（稱保費融資）。保單範圍，限具有保價金、或是帳戶價值的壽險、年金險（含投資型壽險、投資型年金險）。

簡單說，大戶在境內壽險、或年金險（DIU）可向在高雄專區內的銀行做質借、或成為擔保的保費融資。

壽險圈認為，與其做「保單質借」銀行需即時得知客戶保單保價金，壽險業得將保單大戶資料分享給銀行，擔心大戶被挖走，不如做「保費融資」資金用途限買大保單才較有商機。據了解，以壽險金控集團利基最大。

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