第一金奪雙 A 三議題出色

第一金控（2892）長期致力ESG，獲國際非營利組織CDP問卷氣候及森林議題雙A評級、水安全議題獲A-評級，環境永續三大議題皆獲肯定，全面登上「領導等級」最高榮譽，彰顯第一金及旗下各子公司面對環境議題導入策略並加速行動，昨（10）日受邀參加「CDP台灣發表會」授予A-list最高榮譽獎項，由第一金副總經理李淑玲代表受獎。

獲CDP評比A級代表第一金對環境議題，從治理、策略、風險機會、成果追蹤及目標設定等構面，均有清晰願景、明確目標、具體行動、可量測追蹤及驗證等機制，樹立環境永續管理行動及資訊揭露的典範。

2024年CDP問卷題目對齊IFRS S2氣候標準、氣候相關財務揭露TCFD及自然相關財務揭露TNFD等國際ESG最新標準，更首見將塑膠與生物多樣性議題納入問卷題目，使得揭露廣度與深度大幅增加。

第一金交出亮眼成績，除氣候評級為第六度獲評領導等級外，森林及水安全更在首年的整合問卷分項評級一舉躍進領導等級（A/A-）門檻。

第一金業務推動連結氣候與自然風險管理達到多項里程碑，不僅依照SBTi方法訂定自身營運以及投融資部位減碳目標，集團各子公司購買綠電以及再生能源憑證，2024年使用度數高達625萬度，高居公股金融業之冠。

此外，第一銀行開辦「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」提供產業龍頭攜手供應鏈廠商共同減碳，並統籌主辦造紙業ESG聯貸案，與客戶議定造紙技術達到低碳、節能、減廢等多重環境效益的ESG指標連結利費率減碼優惠。

在森林及水議題管理，第一金採購紙類用品優先選用具有森林、環境友善驗證標章產品，運用自行開發「ESG永續應用地圖查詢平台」工具，判斷是否與環境敏感區重疊或將造成生態環境影響等，授信案件亦檢核水汙染風險，並且分析擔保品受到淹水影響導致價值減損衝擊，強化債權保障預警管理。一銀綠色金融教育館環境教育課程更首次將生態棲地營造納入教學活動。