富邦金碳揭露 獲 A 級肯定

CDP（碳揭露計畫）與企業永續發展協會（BSCD Taiwan）昨（10）日舉辦「CDP台灣發表會」，會中除發表CDP《企業健康檢查報告》，深入剖析全球及區域的數據外，也表揚2024年在氣候變遷評比中獲評為最高榮譽「A級」（A-List）之企業。

富邦金控（2881）受邀出席頒獎典禮，並由人資長暨永續發展處處長劉菁宜資深副總經理代表受獎，這是富邦金控自2020年起連續五年維持領導等級，顯見富邦金控致力永續行動成果受國際肯定。

CDP是全球環境領域最具指標性之非營利評比機構，2024年共有22,400家企業參與氣候變遷題組評比，其中僅2%企業獲得最高等級「A」評等。富邦金控在此次評比中表現卓越，於17個評比面向中獲得14項A級評價，包含：情境、依賴性／影響／風險／機會流程、價值鏈議合、環境政策、治理、目標、投資組合影響、環境外部性定價、公共政策參與及產業合作、機會揭露、減排措施和低碳產品、風險揭露、驗證及經營策略等，成功取得最高榮譽「A」級評等，展現富邦金控在氣候治理與永續發展卓越成果。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2021年重新擘劃永續願景藍圖，透過「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，積極發揮企業影響力，從金融面與非金融面為產業與社會的永續發展帶來正向力量。特別是氣候變遷議題受到各界關注，富邦以協助客戶永續轉型為己任，透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，引導客戶提升ESG績效和推動低碳營運模式，並持續精進自身氣候變遷管理，落實科學基礎減碳目標（SBT）。

富邦金控推動永續轉型，在減碳及脫碳方面，訂定範疇一、二及三的脫碳目標與路徑，2022年加入RE100倡議，承諾2040年起全面使用再生能源，並積極導入綠電，為台灣金融業外島據點導入綠電之首例；富邦金控暨子公司2024年綠電用量達1,656.4萬度、占總用電量16.4%，同時，在範疇一、二合計排放量較2020年減少29.6%；富邦產險為國內首家承諾淨零承保的產險公司。