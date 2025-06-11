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中信「信扶專案」 當弱勢靠山

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信慈善基金會「信扶專案」昨日舉行成果分享會，衛福部政務次長呂建德（左五）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）與專案扶助家長陳貝柯（左六）等人一同出席見證。 中信慈善基金會／提供
中信慈善基金會「信扶專案」昨日舉行成果分享會，衛福部政務次長呂建德（左五）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）與專案扶助家長陳貝柯（左六）等人一同出席見證。 中信慈善基金會／提供

近年來主打「高獲利」、「輕鬆借錢」的金融詐騙事件頻傳，許多經濟條件較弱的民眾因此陷入高利債務泥淖，生活陷入困境。根據中國信託慈善基金會統計，參與其「信扶專案」的脫貧輔導對象中，有高達61.2%背負此類新興債務，顯示詐騙對社會弱勢族群的影響已愈來愈深。

中信慈善基金會昨（10）日舉辦2025「信扶專案」成果分享會，會中邀請一位曾因詐騙而負債的創業媽媽現身說法。來自台中的陳貝柯回憶，當年為了改善生活，一度誤信網路高獲利投資訊息，不僅積蓄全失，還背上債務，家庭也陷入低潮。

陳貝柯說，幸好在台中市南屯婦女及新住民培力中心協助下，成功轉介至「信扶專案」。她在創業顧問協助下重新盤點財務狀況，申請低利創業貸款，並接受創業輔導。幾經努力後，她成功經營一間麵店，不僅累積穩定收入，開始還清債務，也讓兒子能在較為安穩的生活環境中成長。

中信慈善基金會與中國信託商業銀行自2011年共同推動「信扶專案」，針對單親、新住民、近貧家庭等弱勢家長，提供財務重整、急難紓困、創業輔導等多元服務。2022年起，基金會也與衛福部合作「家庭脫貧培力精進方案」，將服務串聯至全台28處地方政府社會局及社福中心，擴大扶助網絡。

衛福部政務次長呂建德在成果發表會上指出，這類民間與政府共同投入的扶貧協作，是補強社會安全網不可或缺的一環。他強調，弱勢家庭往往面臨資源與知識的落差，一旦遭逢突發財務壓力，更容易誤信詐騙手法，政府須與各界合作，建立更完整的支持系統。

詐騙模式不斷翻新，也讓中信慈善基金會在扶助過程中，愈發感受到金融教育的重要性。中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，中國信託取之於社會、用之於社會，不僅透過「信扶專案」成為弱勢家庭後盾，也積極配合政府防詐騙宣導、推廣金融教育，善盡社會責任。

據中信慈善基金會統計，「信扶專案」至今已邁入第14年，累計協助918位家長創業成功、326戶家庭順利脫貧，改善將近2,000名弱勢兒少的生活條件。該會提醒民眾，網路與社群平台詐騙猖獗，不實廣告訊息充斥，若遇財務困難應尋求合法途徑與正當管道協助，避免落入高利或非法債務陷阱。

有意申請「信扶專案」民眾可透過中信慈善基金會官網（www.ctbcfoundation.org）了解詳情，填寫資料待專人聯繫。

詐騙 創業 中國信託商業銀行

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