中租2025年前五月 EPS 4.83元

中租控股（5871）昨（10）日公告5月營收、獲利，受到認列特別股股息數影響，以及中國大陸市場預期信用減損仍高，中租控股5月營收與前月持平，但獲利則較前月下滑，累計前五月營收與獲利雙雙較去年同期減少幅度擴大，累計前五月營收412億元，年減3%，累計前五月稅後純益88.4億元，年減10%，累計每股稅後純益（EPS）為4.83元。

中租控股4月營收為82.7億元，昨天公告5月自結合併營收為82.6億元，與前月相當，但較去年同月則是減少6%，累計前五月營收為412億元，年減3%。分三大營運地區來看，台灣、中國大陸與東協地區中，台灣與大陸前五月累計營收分別較去年同期衰退3%、6%，東協地區累計營收則是年增8%，表現相對亮眼，東協各國中，則以馬來西亞及柬埔寨兩地業務成長較顯著。

中租控股自結5月單月合併稅後純益15.8億元，較前月下滑約9%多，反映一次性扣除特別股股息5.7億元，EPS也追溯調整每股0.2元股票股利，累計前五月合併稅後純益為88.4億元，年減10%，累計EPS為4.83元。

中租控股表示，前五月獲利持續下滑，主要因為今年來整體預期信用減損損失金額，較去年同期為高，但其中台灣及東協兩市場的預期損失均已較去年同期減少，累計前五月獲利分營運地區別來看，台灣、中國大陸分別較去年同期衰退2%、19%，東協地區累計獲利則是大幅成長30%。

觀察前五月營收、獲利，可看出今年來東協市場相對亮眼，營收年增幅度穩定在8%、9%附近水準，稅後純益年增率則是逐月走高。