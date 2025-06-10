「金金併」髮夾彎 金管會關掉敵意併購大門了

金控間整併政策髮夾彎，金管會關掉「敵意併購」大門。今預告修正「金金併」法規，五大修正重點：一、金控與銀行間公開收購門檻，從目前10%一律拉高到25%，二、25%收購需「全現金」，超過部分可採換股，三、因現金收購、產生舉債需求，准許金控暫不受雙重槓桿比125%限制。

四、取消「敵意併購」門票，投資方需取得被投資者董事會未反對決議、或可完成過半股權或董事會證明文件，或合理說明，等於僅允許「合意」併購。五、引入審計委員會與獨立專家意見並明確重大訊息揭露時點。

金融圈憂心，金管會關掉「敵意購併」大門，猶如讓經營不善、公司治理差、或低持股者的大股東，永遠高枕無憂，不需再擔心被市場派狙擊，公司派將穩如山。

銀行局長童政彰說，金控間整併分「股份轉換」與「公開收購」，後者僅需投資方董事會通過，恐有法規套利，將最低收購門檻一律拉高到25%，是因金控整併影響層面廣，需確保金融秩序、降低不確定性。

25%是基於《金控法》中對單一大股東具控制性持股的定義，達到25%才能使經營權趨於穩定。

他也認為銀行與金控不需要做區分，這是基於同等對待的原則，不允許市場「試水溫」投機行為出現。

金管會預告修改「金控投資管理辦法」、「商銀轉投資應遵循事項」，最快第3季上路。金管會統計也顯示，過去24年併購史中，金控與銀行為主體併購案達80案，其中四案未成功，全都是非合意併購。

童政彰以合意、敵意併購的四大象限，做金管會的立場說明，一、支持合意併購，不論是換股或收購，主要股東間合意者，一律支持。換股合併案如元大金併購大眾銀，公開收購案如富邦金併日盛金。

二、不支持敵意併購。例如中信金併購新光金。三、有條件支持：若採合意法律架構（換股），但主要股東間意見不一，金管會將給予「有條件支持」，鼓勵股東間協商，最終仍需經由股東會通過。

童政彰說，這「有條件」支持取決股東間合意，這是一個過程。例如台新金併購新光金，國票金併購安泰銀，都是大股東間有歧見，金管會最後是看大股東協商結果。

金控間最低收購門檻曾多次修正，最早是25%，一度降到5%、再調回25%，在金管會前主委顧立雄時期，又降到10%，睽違八年後再度拉高到25%。降低是想促進整併，太低又擔心爭議，歷史不斷重演。