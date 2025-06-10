萬海旺春輪起火 金管會：船體險由3產險承保

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日上午在印度西部外海發生火警，外界關注船隻承保狀況。金管會今天表示，船體險部分由國內3家產險共同承保；貨櫃險部分，由於貨船還在搶修中，還無法統計損失情況。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪上，一共有22名船員，目前有4人仍下落不明，失聯者中，有2名台灣人。媒體報導指出，事故船隻屬於中小型舊船，船體險由泰安產險在內3家產險公司共保。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會上表示，旺春輪在航行過程發生爆炸事故，船體險部分，由國內3家產險共同承保，產險公司名稱與再保比例等涉及業務資訊，不方便說明，詳細損失情形要等公證公司鑑定。

至於貨櫃運輸保險部分，蔡火炎指出，這部分由進出口商等各貨主自行安排，有可能在台灣投保、也可能在國外投保，由於貨船本身還在搶修中，貨物運輸保險的被保險人也可能還沒跟保險公司申報，目前還無法統計貨運運輸險損失情況。