獨／壽險慘虧 金管會明找壽險總座研議外匯準備金「第二桶金」

新台幣匯率「暴力升值」，釀成壽險苦吞鉅額匯損的「最慘5月」，不少壽險公司的外匯價格變動準備金更已用光或見底，新台幣匯率若持續升值，將無法再沖抵匯損；為尋找外匯價格變動準備金的「第二桶金」，金管會11日將緊急找來21家壽險總座開會，擬鬆綁兩大準備金提存指標，替壽險業者爭取一條「活路」。

據悉，這兩大準備金提存指標包括：拉高保單責任準備金利率，以及採用第六回合生命表，讓壽險業可釋出過去有效保單「溢提」的準備金，轉做外匯準備金的「第二桶金」，以對抗匯率波動，預計6月底前上路。

業者透露，這兩大鬆綁措施，並非所有保單都能適用，以調整折現利率而言，有四類保單將排除適用，包括投資型商品、自由分紅保單、年金保險與責任準備金高於4%的保險商品；至於調整適用的生命表，投資型商品、自由分紅保單與年金保險等三類商品也不得適用。

業者解釋，排除這些商品適用的主因為，投資型商品的準備金主要為保單帳戶價值，與利率及死亡率關聯度極低，所以不納入責準金調整範圍；至於自由分紅保單，主要是責準金計提，會影響自由分紅保單的損益水準，為避免影響紅利分配相關作業，不納入責準金調整範圍。年金保險則是責準金占率低，採用的生命表編制基礎與壽險生命表不同，所以不納入。

此外，責準金利率高於4%的保險商品，主要考量接軌IFRS 17及TW-ICS後，計算台幣保單保險負債公允價值採用折現率的長期遠期利率水準為4.4%，責準金高於4%的保險商品不適合上調責準金利率，避免增加現行制度下，準備金與接軌後準備金的差異，因此不納入責準金的利率調整範圍，僅得調整適用的生命表。