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驚！六大壽險5月虧損348.83億元逾一年半最慘 僅這兩家小賺

經濟日報／ 記者陳美君夏淑賢戴玉翔／台北即時報導
國泰人壽5月仍能維持「小賺」。圖／國泰人壽提供
國泰人壽5月仍能維持「小賺」。圖／國泰人壽提供

新台幣匯率4月、5月狂飆，壽險業籠罩匯損陰霾。據統計，六大壽險5月合計稅後淨損348.83億元，為2023年12月以來、逾一年半最慘；前六大壽險裡，僅擁有豐厚外匯價格變動準備金的國泰人壽、南山人壽，5月仍能維持「小賺」。

新台幣匯率連接兩月「暴力升值」，讓壽險業者大喊吃不消。新台幣在4月狂飆1.165元，升幅高達3.64%，六大壽險裡有五家獲利轉虧，六大壽險4月合計虧損187.76億元；但新台幣匯率升值列車煞不住，5月再暴升2.088元、升幅6.98%，寫逾36年單月最大升幅，六大壽險5月合計虧損擴大至348.83億元。

今年第1季，六大壽險合計賺進585.1億元，到了5月，六大壽險累計獲利縮水至48.55億元，第1季賺進的血汗錢快被匯損吃光。

趕在5月底前，六大壽險已全數申請外匯價格準備金新制、抵禦匯率升值亂流，國泰人壽、南山人壽全身而退，5月獲利4.4億元與0.13億元，累計獲利分別為161.1億元與31.16億元。

新光人壽5月稅後淨損高達153.7億元，累計稅後淨損302.4億元。富邦人壽5月稅後淨損為91.4億元，累計稅後淨利158.1億元。富邦人壽強調，自4月台幣升值趨勢開始，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，減降未避險美元部位，以因應匯率可能的變動。

凱基人壽5月稅後淨損79.97億元，累計稅後淨損13.9億元。凱基人壽已提高避險比例，以降低匯率變動對損益的影響。同時維持彈性的避險策略，依市場狀況動態調整，優化避險成本控管。

台灣人壽5月稅後淨損28.29億元，累計前五月稅後獲利14.48億元。

新台幣 壽險業

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